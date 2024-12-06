Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sambut Natal dan Tahun Baru, Telkomsel Perluas Jaringan Hyper 5G di Wilayah Jabodetabek

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:32 WIB
Sambut Natal dan Tahun Baru, Telkomsel Perluas Jaringan Hyper 5G di Wilayah Jabodetabek
Telkomsel menyambut momen NARU dengan perluasan jaringan 5G dan optimalisasi jaringan. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menyambut datangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (NARU), Telkomsel memperluas jaringan Hyper 5G-nya secara besar-besaran di wilayah Jabodetabek. Langkah ini dilakukan Telkomsel untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan seluler dan pengalaman digital terbaik di hari yang spesial ini.

Saat ini cakupan jaringan Hyper 5G Telkomsel telah mencakup sejumlah rute strategis di Jakarta dan sekitarnya, mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai Halim Perdanakusuma, kawasan terencana Pantai Indah Kapuk 1 dan 2, hingga wilayah bisnis dan pusat pemerintahan dari Pondok Indah, sampai ke Monumen Nasional (Monas).

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan bahwa wilayah-wilayah ini merupakan jantung aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan barometer kemajuan nasional, selain juga memiliki mempunyai tingkat penetrasi smartphone 5G yang signifikan. Selain itu, wilayah ini juga memliki jumlah roamers mancanegara yang tinggi, pengguna 4G/LTE yang terus berkembang dan kebutuhan kecepatan data yang semakin tinggi.

“Dengan jaringan Hyper 5G, kami tidak hanya menghadirkan konektivitas ultra-cepat dan latensi rendah, tetapi juga menjadi katalis transformasi digital yang membuka peluang kemajuan di setiap aspek kehidupan menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Indra.

Tak hanya di wilayah ini, dalam waktu dekat, Telkomsel akan memperluas kembali jaringan 5G secara bertahap, terukur, dan terarah ke berbagai lokasi utama lainnya di Indonesia.

Sebagai informasi, teknologi 5G Telkomsel memiliki kecepatan hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan 4G. Jaringan ini dapat diandalkan, bisa menghubungan lebih banyak perangkan, dan mendukung kehadiran teknologi dan inovasi baru dengan latensi yang rendah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189644//prabowo-LwgF_large.JPG
Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189621//natal-ghKL_large.jpg
Daftar 5 Negara yang Melarang Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188998//mudik_gratis-Y1KG_large.jpg
Kuota 33 Ribu Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dibuka, Ini Link Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967//diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920//menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement