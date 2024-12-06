Sambut Natal dan Tahun Baru, Telkomsel Perluas Jaringan Hyper 5G di Wilayah Jabodetabek

JAKARTA – Menyambut datangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (NARU), Telkomsel memperluas jaringan Hyper 5G-nya secara besar-besaran di wilayah Jabodetabek. Langkah ini dilakukan Telkomsel untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan seluler dan pengalaman digital terbaik di hari yang spesial ini.

Saat ini cakupan jaringan Hyper 5G Telkomsel telah mencakup sejumlah rute strategis di Jakarta dan sekitarnya, mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai Halim Perdanakusuma, kawasan terencana Pantai Indah Kapuk 1 dan 2, hingga wilayah bisnis dan pusat pemerintahan dari Pondok Indah, sampai ke Monumen Nasional (Monas).

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan bahwa wilayah-wilayah ini merupakan jantung aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan barometer kemajuan nasional, selain juga memiliki mempunyai tingkat penetrasi smartphone 5G yang signifikan. Selain itu, wilayah ini juga memliki jumlah roamers mancanegara yang tinggi, pengguna 4G/LTE yang terus berkembang dan kebutuhan kecepatan data yang semakin tinggi.

“Dengan jaringan Hyper 5G, kami tidak hanya menghadirkan konektivitas ultra-cepat dan latensi rendah, tetapi juga menjadi katalis transformasi digital yang membuka peluang kemajuan di setiap aspek kehidupan menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Indra.

Tak hanya di wilayah ini, dalam waktu dekat, Telkomsel akan memperluas kembali jaringan 5G secara bertahap, terukur, dan terarah ke berbagai lokasi utama lainnya di Indonesia.

Sebagai informasi, teknologi 5G Telkomsel memiliki kecepatan hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan 4G. Jaringan ini dapat diandalkan, bisa menghubungan lebih banyak perangkan, dan mendukung kehadiran teknologi dan inovasi baru dengan latensi yang rendah.