HOME OTOTEKNO TECHNO

AS dan Indonesia Tandatangani MoU Memperkuat Kerja Sama Pertahanan Siber

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:05 WIB
AS dan Indonesia Tandatangani MoU Memperkuat Kerja Sama Pertahanan Siber
Penandatanganan MoU kerja sama bidang siber Indonesia dan Amerika Serikat, 4 Desember 2024. (Foto: Kedutaan Besar AS Jakarta)
JAKARTA Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati nota kesepahaman (MoU) bilateral baru Pekuatan kerja sama di bidang Siber. Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pada Senin, (4/12/2024).

AS telah menyediakan bantuan keamanan siber sekira USD4 juta kepada Indonesia sejak 2022 dan telah bekerja sama erat dengan BSSN selama dua tahun terakhir ini untuk memperkuat kemitraan bilateral di bidang keamanan siber. Kerja sama ini diwujudkan melalui pelatihan keamanan siber yang difokuskan pada penanggulangan ancaman bersama, pengembangan kemitraan dengan industri AS, dan pengembangan proyek keamanan siber.

“Amerika Serikat berkomitmen penuh untuk berkolaborasi di bidang keamanan siber, karena kita menghadapi ancaman dan tantangan bersama yang hanya dapat diatasi dengan bekerja sama,” kata Duta Besar Kamala, sebagaimana dikutip dalam keterangan media, Selasa.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, kami siap untuk melaksanakan program pelatihan utama, termasuk pelatihan pusat data, dan kami telah merencanakan kegiatan-kegiatan untuk tahun mendatang.”

(Rahman Asmardika)

      
