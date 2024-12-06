New Honda PCX 160 Resmi Meluncur, Dibanderol Mulai Rp33 Jutaan

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda PCX 160, Jumat (6/12/2024). Motor skutik bongsor itu dibanderol mulai dari Rp33.750.000 berstatus on the road Jakarta.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan, New Honda PCX160 hadir dengan tampilan baru yang lebih mewah dengan berbagai penyematan fitur teknologi modern untuk menunjang kenyamanan pengendara, baik pria maupun wanita.

“Kami menghadirkan generasi terbaru skutik premium New Honda PCX160 dengan desain mewah secara menyeluruh. Model terbaru ini dilengkapi dengan beragam teknologi terbaru, sehingga semakin nyaman untuk dikendarai di berbagai situasi, baik perkotaan dan jarak jauh," kata Mitsuisi saat peluncuran New PCX 160 di Cikarang, Jawa Barat.

Ia melanjutkan, perubahan desain secara menyeluruh ini diharapkan dapat memberikan kebanggaan lebih bagi pecinta skutik premium di Indonesia.

Sementara itu, Executive Vice President AHM Thomas Wijaya mengatakan, penerimaan dan dukungan yang sangat baik dari masyarakat terhadap New Honda PCX160 memberikan inspirasi bagi perusahaan untuk terus mengembangkan sepeda motor Honda dengan beragam inovasi dan teknologi terkini.

“Gaya hidup berkendara yang semakin beragam menginspirasi kami untuk terus berinovasi menghadirkan produk yang lebih dari sekedar alat transportasi, tetapi juga partner yang membanggakan baik pengguna pria ataupun wanita. Kami berharap New Honda PCX160 dapat melengkapi pilihan konsumen di Tanah Air dalam mengekspresikan diri,” ujar Thomas.