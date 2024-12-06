Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GJAW 2024, Segini Total Penjualan Neta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |18:30 WIB
GJAW 2024, Segini Total Penjualan Neta
GJAW 2024, Segini Total Penjualan Neta (Neta Auto Indonesia)
JAKARTA - PT Neta Auto Indonesia ikut meramaikan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 (GJAW) di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November hingga 1 Desember. Selama pameran itu, Neta membukukan 302 surat pemesanan kendaraan (SPK). 

“Kami berterima kasih atas kepercayaan pengunjung Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 yang telah memilih Neta sebagai partner berkendara. Pencapaian ini menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan kendaraan listrik berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif,” ujar Managing Director PT Neta Auto Indonesia, Peter Zhang, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Selama 10 hari acara GJAW 2024 berlangsung, Neta menampilkan seluruh line upnya, yaitu Neta V-II dan Neta X. Neta juga menawarkan beragam promo penjualan menarik pada pameran itu. 

Tak hanya itu, Neta mengumumkan pemenang program Lucky Dip dan menyerahkan langsung secara simbolik hadiah utama yaitu satu unit Neta V- II. 

Selain itu, pada ajang GJAW 2024 ini, Neta melakukan penandatanganan kerjasama fleet dengan PT Trans Luxury Indonesia untuk mendukung mobilitas yang hijau, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Peter Zhang menegaskan, pencapaian di acara GJAW 2024 menjadi dorongan positif bagi Neta untuk terus berinovasi dan berkembang di pasar kendaraan listrik Indonesia. 

 

