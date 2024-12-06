Hyundai Creta Listrik Bakal Meluncur Awal 2025, Ini Bocorannya

JAKARTA - Hyundai Creta listrik dikabarkan meluncur dalam waktu dekat. Kendaraan ramah lingkungan tersebut dilaporkan melakoni debutnya di India pada awal tahun depan.

Melansir Gaadiwaadi, Jumat (6/12/2024), sejumlah media di India telah mendapatkan undangan first drive dari produsen setempat. Meski tak disebutkan nama mobilnya, dalam undangan tersebut tersirat bahwa mobil itu adalah Creta listrik.

"Merek tersebut telah mengirimi kami undangan untuk media drive kendaraan Hyundai yang akan datang di Chennai. Kemungkinan besar itu adalah Creta berlistrik jika dilihat dari peluncurannya, yang dijadwalkan antara 11 dan 15 Januari 2025," bunyi keterangan saat Gaadiwaadi menerima undangan dari Hyundai.

Dalam undangan tersebut, rekan-rekan media mendapatkan kesempatan untuk menjajal mobil tersebut lebih awal. Kabarnya, Hyundai Creta listrik akan meluncur pada pameran Auto Expo 2025, yang digelar di New Delhi, India, pada 19-22 Januari, beserta pengumuman harga.

"Kami perkirakan e-SUV tersebut akan diluncurkan sekitar waktu yang sama sebelum tampil pertama kali di depan publik dan kemungkinan harganya akan diumumkan di Auto Expo 2025," kata sumber yang sama.

Hyundai Creta listrik beberapa kali tertangkap kamera sedang melakukan uji coba di jalan raya India. Seperti pada umumnya, mobil tersebut tertutup stiker kamuflase, meski ada sejumlah bagian yang bisa dikenali memperlihatkan bahwa itu adalah Creta listrik.