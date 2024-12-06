Mazda Bukukan 228 Penjualan pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris

JAKARTA - Mazda Indonesia ikut meramaikan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 22 November - 1 Desember lalu. Selama 10 hari pameran, Mazda membukukan penjualan sebanyak 228 unit.

Diketahui, GJAW 2024 menggunakan lokasi baru, setelah sebelumnya berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. Ini memberikan dampak positif dengan melonjaknya jumlah pengunjung.

Hal ini juga dirasakan Mazda Indonesia dengan peningkatan jumlah pengunjung ke booth mereka. Tercatat, ada 4.667 orang yang berkunjung ke booth mereka. Angka ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu, sebanyak 2.276 orang.

Peningkatan pengunjung juga berdampak pada hasil penjualan. Sejumlah model mereka diburu oleh konsumen. Seperti Mazda CX-5 yang mendapatkan respons positif sepanjang GJAW 2024, dengan penjualan sebanyak 74 unit.

SUV dengan konfigurasi 5 penumpang itu berkontribusi sebesar 32 persen dari total penjualan Mazda di GJAW 2024. Sementara di urutan kedua diikuti CX-3 dengan penjualan 67 unit atau berkontribusi sebesar 29 persen.

Sisanya ditempati oleh Mazda 3 Hatchback dengan penjualan 32 unit, Mazda CX-60 sebanyak 21 unit, Mazda CX-8 sebesar 17 unit, Mazda CX-30 terjual 13 unit, dan Mazda CX-9 menorehkan penjualan 4 unit.

Berdasarkan pencapaian tersebut, Mazda Indonesia berusaha terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan kendaraan terbaik bagi pasar Indonesia, baik dari segi desain, performa, maupun pengalaman berkendara.