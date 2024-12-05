Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Baru TVS Siap Meluncur 2025, Callisto Didiskon

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:39 WIB
Motor Baru TVS Siap Meluncur 2025, Callisto Didiskon
Motor Baru TVS Siap Meluncur 2025, Callisto Didiskon (TVS)
A
A
A

JAKARTA - Jenama dari India, TVS, siap meluncurkan sepeda motor baru pada tahun 2025. Selain motor baru, TVS akan menambah jaringan diler. 

Sebelumnya pada ajang Indonesia Motorycle Show (IMOS) 2024, TVS memperkenalkan motor listrik TVS iQube Standard. Model tersebut merupakan varian murah dari iQube S. 

Sales Manager Regional 1 PT TVS Motor Company Indonesia, Sanjaya mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk membuka dealer agar proses penjualan, service dan spare-part dapat memudahkan konsumen. 

Motor baru yang rencananya meluncur tahun depan juga akan langsung didistribusikan. 

"Untuk wilayah Indonesia ataupun di wilayah Jabodetabek tentunya akan berorientasi ke kemudahan untuk konsumen. Bukan hanya itu saja, pengenalan lini produk yang akan melenggang di 2025 sudah dipastikan akan dipajang dan didistribusikan kepada dealer,” ujar Sanjaya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024). 

Diketahui, saat ini TVS memasarkan motor matic, listrik, hingga motor sport. Motor matic Callisto series dan Ronin menjadi tulang punggung brand tersebut. 

TVS Callisto dibekali mesin 125 cc satu silinder. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 8,05 dk pada putaran 6.500 RPM dan torsi 10,5 Nm.

 

Halaman:
1 2
      
