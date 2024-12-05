Penjualan Mitsubishi Tembus 1.626 SPK pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mencatatkan 1.626 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November hingga 1 Desember. Dalam pameran yang digelar selama 10 hari itu, XPander menjadi model terlaris.

Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) berkontribusi 52% dari total pemesanan. Selain itu, Mitsubishi Xforce, yang kini punya varian anyar yakni Ultimate with Diamond Sense menyumbang 25% dari total penjualan.

Sementara New Pajero Sport, yang diluncurkan pada GIIAS 2024 menunjukkan penerimaan positif dengan kontribusi 22%. Sementara 1% pemesanan lainnya berasal dari lini kendaraan Mitsubishi Motors lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pelanggan setia Mitsubishi Motors di Indonesia atas kepercayaan dan antusiasme yang luar biasa. Respons positif yang kami terima di GJAW 2024 ini menunjukkan bahwa apa yang kami tawarkan mampu menjawab kebutuhan dan gaya hidup konsumen Indonesia," kata Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Ia menyebut, keberhasilan di GJAW 2024 ini menjadi motivasi dan semangat bagi pihaknya untuk terus menghadirkan pengalaman terbaik bagi seluruh konsumen dan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya menghadirkan model unggulan dan varian baru, MMKSI juga memaksimalkan dukungannya melalui program penjualan dan layanan purnajual kepada konsumen.

Catatan penjualan ini melebihi target yang dipasang MMKSI. Diketahui, Mitsubishi menargetkan dapat menjual 1.500 unit pada GJAW 2024.

(Erha Aprili Ramadhoni)