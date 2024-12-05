Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lokasi GIIAS Pindah ke PIK? Ini Kata Gaikindo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |10:11 WIB
Lokasi GIIAS Pindah ke PIK? Ini Kata Gaikindo
Lokasi GIIAS Pindah ke PIK? Ini Kata Gaikindo (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) menjadi ajang otomotif terbesar di Indonesia dan salah satu terkemuka di internasional. Banyak brand yang ikut meramaikan ajang tersebut, pihak penyelenggara mempertimbangkan untuk menggelar lokasi yang lebih besar.

Sebagai informasi, saat ini GIIAS rutin digelar di ICE BSD City, Tangerang, sejak 2015. Pada GIIAS 2024, pihak penyelenggara harus membuat bangunan sementara untuk menampung peserta yang sudah tidak bisa ditampung pada 10 hall yang ada di ICE BSD City.

Ketua Umum Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan memindahkan lokasi penyelenggaraan GIIAS ke tempat yang lebih luas dari ICE BSD. Apabila belum mendapatkan lokasi yang sesuai, pameran tersebut akan tetap berlangsung di ICE BSD.

"Karena merek-merek dari China dan anggota Gaikindo tambah banyak, mau tidak mau ada pertimbangan untuk pindah. Kalau belum ada, ya harus tetap di sini (ICE BSD)," kata Rizwan kepada wartawan di Tangerang, belum lama ini.

Belakangan ini beredar rumor yang menyebutkan GIIAS akan pindah lokasi ke Pantai Indah Kapuk (PIK). Rizwan menegaskan, Gaikindo tidak hanya mempertimbangkan satu lokasi untuk menggelar GIIAS demi bisa menampung banyaknya peserta yang ikut.

"Tidak hanya PIK, kalau ada tempat lain yang lebih luas ya kita akan pertimbangkan. Kalau ada lokasi yang lebih luas, kita pasti pindah. Namun saat ini kan belum ada. Kita sudah ada gambaran tapi belum ada tempat yang jadi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
