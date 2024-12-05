5 Rekomendasi Mobil Hatchback 2024

JAKARTA – Mobil hatchback merupakan salah satu jenis mobil yang diminati dan banyak dicari konsumen mobil Indonesia. Itu karena mobil hatchback dapat leluasa bermanuver di jalanan perkotaan yang macet dan sempit lantaran bentuknya yang kompak. Ini membuat, mobil hatchback dapat menjadi opsi yang baik untuk dimiliki di perkotaan.

Performa mesin mobil hatchback dapat terbilang tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan mobil city car. Walaupun begitu, bahan bakarnya sangat efisien, membuat mobil jenis ini semakin diminati.

Saat ini, banyak pabrikan mobil yang menciptakan mobil hatchback dengan inovasi terbaru. Dengan begitu, konsumen mobil di Indonesia jadi memiliki banyak opsi mobil hatchback dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Berikut rekomendasi 5 mobil hatchback 2024 seperti dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (6/12/2024):

1. Toyota Yaris

Pertama, terdapat mobil hatchback keluaran Toyota, yakni Toyota Yaris. Mobil ini memiliki desain sporty dan modern, yang membuatnya cocok untuk anak muda.

Toyota Yaris terbaru ditawarkan dalam 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan CVT.

Secara dimensi, mobil berkapasitas 5 orang ini memiliki panjang 4.145 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.500 mm.

Secara performa, seluruh varian Toyota Yaris dilengkapi mesin bensin berkapasitas 1.496 cc. Dengan mesin ini, tenaga maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 106 HP pada 6.000 RPM dengan torsi 140 Nm pada 4.200 Nm.

Dengan tenaga yang cukup gahar, ternyata Toyota Yaris efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Soal harga, Toyota Yaris 2024 dibanderol dengan harga Rp329-345 juta on the road (OTR) Jakarta.

2. Suzuki Baleno

Selanjutnya, jenama dari Jepang yaitu Suzuki juga memiliki mobil hatchback yang dahulunya berbentuk sedan, yakni Suzuki Baleno. Mobil ini hanya hadir dalam 1 pilihan transmisi yakni otomatis.

Secara dimensi, mobil dengan konfigurasi 5 orang ini memiliki panjang 3.990 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 1.485 mm. Sementara ground mencapai clearance 160 mm, yang dapat memudahkan mobil ini menerjang medan jalan yang tidak rata.

Suzuki Baleno dilengkapi mesin bensin berkapasitas 1.462 cc, yang menghasilkan tenaga 103 HP dengan torsi 138 Nm.

Suzuki Baleno juga merupakan mobil hatchback yang menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman serta menyenangkan, sehingga mobil ini banyak dicari. Terbukti dari angka penjualan pada Agustus 2024 yang tercatat mampu terjual sebanyak 527 unit.

Soal harga, Suzuki Baleno 2024 dihargai Rp285 juta on the road (OTR) Jakarta.