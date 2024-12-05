5 Mobil dengan Biaya Pajak Murah di Bawah Rp2 Juta

5 Mobil dengan Biaya Pajak Murah di Bawah Rp2 Juta (Ilustrasi/HPM)

JAKARTA – Ketika akan membeli mobil, mempertimbangkan biaya jangka panjang seperti biaya pajak penting untuk diketahui. Sebab, pemilik mobil nantinya wajib membayar pajak kendaraan tiap tahunnya.

Dengan begitu, untuk meminimalkan beban pajak tahunan, membeli mobil bekas dapat menjadi opsi untuk dipertimbangkan, terlebih jika memiliki budget yang terbatas. Itu karena, besaran pajak mobil bekas tentu lebih terjangkau daripada mobil keluaran terbaru.

Berikut ini 5 rekomendasi mobil dengan biaya murah di bawah 2 juta yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (5/12/2024):

1. Toyota Agya

Toyota Agya merupakan mobil LCGC (Low Cost and Green Car) dengan konsep hatchback yang besaran pajaknya terbilang murah. Dengan begitu, tidak mengherankan jika mobil ini cukup populer bagi yang mencari mobil hemat tetapi dilengkapi fitur-fitur yang modern.

Selain itu, Toyota Agya kini juga ditawarkan dalam pilihan transmisi CVT. Ini membuat, Toyota Agya sangat nyaman ketika digunakan, responsif, dan juga irit bahan bakar.

Biaya pajak Toyota Agya bekas tahun 2012 hanya Rp1.020.000.

2. Daihatsu Ayla

Memiliki bentuk yang Identik dengan Toyota Agya, Daihatsu juga memiliki mobil LCGC yang pajak tahunannya terjangkau, yakni Daihatsu Ayla.

Daihatsu Ayla dikenal sebagai mobil yang irit bahan bakar dan mudah bermanuver di jalanan perkotaan, karena dimensinya yang kecil.

Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang sudah terbilang baik. Di antaranya, seperti ABS, EBD, Vehicle Stability Control System, hingga crash sensor.

Biaya pajak Daihatsu Ayla bekas tahun 2013 hanya Rp1.000.000.

3. Honda Brio

Mobil LCGC dengan konsep hatchback lain yang pajak tahunannya murah adalah Honda Brio.

Honda Brio merupakan pilihan mobil pajak murah yang banyak dicari karena memiliki desain yang sporty serta dibekali mesin yang tangguh.

Seperti mobil LCGC lainnya, Honda Brio juga sangat irit bahan bakar. Selain itu, kapasitas bagasi Brio juga cukup luas, untuk generasi pertamanya berkisar di 258 liter. Sementara setelah mendapatkan penyegaran pada 2018, kapasitas bagasinya jadi lebih besar menjadi 342 liter.

Biaya pajak Honda Brio bekas tahun 2012 hanya Rp1.700.000.