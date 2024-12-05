Pokemon Festival Kembali Digelar di Jakarta, Jadi Hiburan Keluarga di Musim Liburan Akhir Tahun

JAKARTA - Mengikuti kesuksesan pada 2022, Pokémon Festival kembali digelar selama musim liburan pada akhir tahun ini sampai awal tahun 2025. Pokémon Festival 2024 akan diselenggarakan pada 5 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 yang berlangsung di Central Park Mall dan Neo Soho Mall, Jakarta.

Digelar bertepatan dengan musim liburan, Pokémon Festival 2024 dimaksudkan untuk menemani waktu liburan keluarga. Seluruh keluarga akan dapat turut serta mengikuti berbagai acara menarik dan kegiatan atraktif yang tersedia pada acara ini serta merasakan pengalaman tak terlupakan pada liburan akhir tahun, bagi keluarga serta para penggemar Pokémon.

The Pokémon Company; Perusahaan Jepang yang bertanggung jawab untuk pemasaran dan lisensi Pokémon, berkolaborasi dengan AKG Entertainment serta Central Park & Neo Soho Management untuk menyelenggarakan Pokémon Festival edisi kedua di Indonesia.

Pada 2022, Pokémon Festival mampu menarik sebanyak 1,6 juta pengunjung selama 1 bulan penyelanggaraan dan mendapatkan antusiasme yang cukup besar dari penggemar Pokémon dan pengunjung yang menyaksikannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Susumu Fukunaga selaku Corporate Officer Asia Business Division The Pokémon Company, yang ikut meresmikan acara ini, “Indonesia memiliki jumlah penggemar Pokémon yang sangat besar dari berbagai generasi,”

“Melalui penyelenggaraan Pokémon Festival kedua ini, kami berharap para penggemar dan seluruh keluarga di Indonesia dapat ikut hadir dan bertemu untuk membawa kebahagiaan, nostalgia, dan keceriaan bersama Pokémon,” lanjutnya.