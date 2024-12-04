Kenapa Platform Streaming LK21 Dilarang? Ini Alasannya

JAKARTA - Kenapa platform streaming LK21 dilarang? Ternyata ini alasannya.

LK21 atau Layar Kaca 21 merupakan platform untuk streaming film. Terdapat ribuan film mulai dari animasi, drama, horor dan genre lainnya. Pilihannya pun sangat banyak dari film dalam negeri maupun mancanegara.

Platform ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Alasannya adalah cara aksesnya yang mudah dan juga gratis sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menonton film di bioskop.

Namun tanpa banyak diketahui, streaming melalui LK21 rupanya dilarang oleh pemerintah. Sebab, semua film yang ada di platform ini merupakan film bajakan. Selain itu, platform ini juga tidak resmi alias ilegal karena tidak memiliki izin untuk menyebarkan film-film yang ada.

Selain dilarang, streaming di LK21 juga sangat berbahaya untuk pengguna dan juga perangkat yang digunakan. Karena platformnya yang ilegal, maka ada banyak resiko seperti peretasan perangkat dan juga malware. Jika perangkat yang digunakan berhasil diretas, bukan tidak mungkin data pribadi akan dicuri dan digunakan untuk hal berbahaya.

Satu lagi, di platform streaming ini juga banyak iklan berbahaya. Iklan ini dapat mengarahkan penggunanya pada situs judi online ilegal yang membahayakan.

Karena bahaya-bahaya ini, seluruh masyarakat dilarang untuk menonton film melalui platform streaming LK21 maupun streaming ilegal lain seperti IndoXXI, Rebahin, dan sebagainya.

Daripada menggunakan platform streaming ilegal, sangat direkomendasikan untuk menonton film dari layanan yang legal dan resmi. Sebab, di platform ini pengguna dapat menonton film dengan bebas, aman, dan nyaman.

Berikut beberapa platform yang bisa dicoba untuk menonton film secara legal dan aman.

Netflix

Netflix dapat menjadi pilihan yang bagus. Di platform streaming ini, terdapat ribuan film yang bisa ditonton dengan bebas. Bahkan, terdapat beberapa film dan series original dari platform ini.