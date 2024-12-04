Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |14:32 WIB
Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru
Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru
A
A
A

JAKARTA - Link download dan cara nonton video viral Yandex Ru menarik diketahui. Yandex Ru menjadi mesin pencarian layanan yang berhubungan dengan internet, mulai dari web, video, gambar, map dan lainnya.

Yandex.com atau Yandex Ru dibuat oleh perusahaan yang berbasis teknologi pusatnya Rusia. Perusahaan tersebut menyediakan layanan mesin pencari atau search engine seperti Google. Setelah terpasang, buka aplikasi dan buat akun untuk bisa login. Setelah berhasil login, masuk ke halaman utama. Pada kolom pencarian, ketik kata kunci video yang ingin ditonton.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (2/12/2024), Okezone telah merangkum link download dan cara nonton video viral Yandex Ru, sebagai berikut.

Link Download Video Viral Yandex Ru

1. http://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.browser&hl=id&gl=US&pli=1

Halaman:
1 2
      
