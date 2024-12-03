Samsung Akan Luncurkan Kacamata Pintar Bersama Smartphone Galaxy S25 pada Januari 2025

JAKARTA - Samsung dilaporkan akan meluncurkan kacamata pintar (smart glasses) dalam beberapa bulan mendatang dan akan mengumumkan perangkat lunak untuk perangkat tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Kacamata pintar ini kemungkinan akan diluncurkan bersamaan degan seri smartphone Samsung Galaxy S25 pada awal 2025.

Raksasa teknologi Korea Selatan itu telah memberi teaser terkait kedatangan produk realitas yang diperluas (XR) baru yang dikembangkan dengan Google dan Qualcomm pada 2023. Tetapi kacamata pintar dari Samsung ini kemungkinan tidak memiliki layar dan akan bersaing dengan kacamata pintar Ray-Ban Meta.

Laporan tentang peluncurkan kacamata pintar Samsung ini datang dari Yonhap, yang mengutip sumber industry. Menurut laporan tersebut Samsung Electronics berencana untuk meluncurkan sepasang kacamata pintar augmented reality (AR) bersamaan dengan seri ponsel pintar Galaxy S25, seperti saat perusahaan itu memperkenalkan Galaxy Ring bersamaan dengan Galaxy S24 pada Unpacked Januari 2024.

Samsung mungkin akan memperkenalkan kacamata pintar tersebut pada acara Galaxy Unpacked berikutnya, yang diperkirakan akan berlangsung pada Januari 2025, "dalam bentuk video atau gambar", sementara perangkat yang dapat dikenakan tersebut dapat mulai dijual pada Q3 2025.

Yonhap juga menyatakan bahwa kacamata pintar yang dimaksud tidak akan dilengkapi dengan layar, tidak seperti kacamata pintar AR lainnya. Sebaliknya, kacamata pintar tersebut kabarnya akan menyerupai desain kacamata hitam ringan dari kacamata pintar Ray-Ban Meta.