Meteorit Purba Buktikan Bahwa Permukaan Mars Pernah Tertutup Air yang Sangat Panas

SEBUAH meteorit kuno telah mengungkap bahwa Mars pernah memiliki air yang sangat panas di permukaannya. Keberadaan air di Planet Merah diyakini peneliti dibuktikan oleh butiran zircon kecil, mineral alami yang sangat kecil, yang terdeteksi di meteorit Mars.

Para peneliti mengatakan penemuan luar biasa ini memberi tahu kita bahwa air datang ke Mars selama masa-masa awal Tata Surya kita dengan cara yang mirip dengan bagaimana Bumi mendapatkan airnya, yang kemungkinan berasal dari asteroid dan komet.

Penemuan ini juga menunjukkan keberadaan air panas dapat konsisten dengan kehidupan mikroba yang bertahan hidup di lingkungan ekstrem (ekstremofil) yang biasanya terlihat di lingkungan panas bumi dan hidrotermal.

"Gambaran yang muncul adalah bahwa Mars dan Bumi purba memiliki kesamaan – keduanya basah," kata ahli geologi Aaron Cavosie dari Curtin University di Australia kepada ScienceAlert.

"Dari analisis zirkon tertua di Bumi, diketahui bahwa air cair telah ada setidaknya 4,3 miliar tahun yang lalu. Kini kita memiliki bukti keberadaan air di Mars yang bahkan lebih tua lagi.

"Bukti keberadaan air purba di Mars konsisten dengan banyaknya bukti keberadaan air di Mars selama periode Noachian, yang berlangsung dari 4,1 hingga 3,7 miliar tahun yang lalu. Ada bukti geologis yang kuat untuk sisa-sisa kehidupan di Bumi saat ini, jadi mengapa tidak Mars jika kondisinya serupa? Kedua planet ini jelas telah mengambil jalur yang berbeda sejak saat itu."