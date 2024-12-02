Samsung Hentikan Aplikasi DeX untuk Windows di One UI 7

JAKARTA - Samsung merahasiakan sebagian besar One UI 7, tampilan berbasis Android berikutnya. Meskipun bocoran mengisyaratkan ikon baru dan perubahan antarmuka, pembaruan di situs web Samsung di Inggris mengungkap perubahan yang lebih signifikan yakni aplikasi DeX untuk Windows dihentikan.

Sekadar diketahui, DeX memungkinkan pemilik smartphone Galaxy untuk memproyeksikan layar perangkat mereka ke Windows PC. Fungsionalitas yang dinamakan "Desktop eXperience" itu memfasilitasi transfer file antara kedua perangkat. Ini adalah alat yang praktis, terutama bagi mereka yang menginginkan pengalaman yang lebih mirip desktop dibandingkan ponsel.

Namun, catatan kaki di halaman DeX Samsung mengisyaratkan masa depan fitur tersebut.

"DeX untuk PC pada OS Windows akan mengakhiri dukungan dari versi One UI 7. Kami menganjurkan pelanggan untuk menghubungkan ponsel dan PC melalui fitur Link to Windows," demikian pernyataan yang dilansir dari Gizmochina, Senin (2/12/2024).

Meskipun kabar ini tidak terlalu mengejutkan, ini merupakan perubahan bagi pengguna DeX di Windows. Samsung menyarankan migrasi ke fitur bawaan "Link to Windows", yang menawarkan fungsi serupa. Ini merupakan langkah yang logis mengingat Link to Windows merupakan fitur bawaan ekosistem Windows dan berfungsi dengan lebih dari sekadar perangkat Samsung.

Perlu dicatat, hanya aplikasi Windows yang dihentikan. DeX tetap tersedia untuk dihubungkan langsung ke monitor, keyboard, dan mouse, yang memungkinkan pengguna menikmati pengaturan seperti desktop. Namun, bagi mereka yang terbiasa dengan aplikasi Windows, perubahan ini dapat mengganggu alur kerja.