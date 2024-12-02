Advertisement
TECHNO

Manfaatkan Teknologi, Pengumpulan Data Survei Jadi Lebih Efisien

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |19:06 WIB
JAKARTA - Telkomsel melalui platform survei digitalnya, tSurvey.id, menjalin kerja sama strategis dengan PT Indekstat Konsultan Indonesia (Indekstat). Kerja sama ini untuk memperluas pemanfaatan layanan Telesurvei di Indonesia. 

Dengan adanya sinergi ini memungkinkan tSurvey.id dan Indekstat menghubungi responden secara langsung melalui panggilan telepon, menyederhanakan proses pengumpulan data, dan mengurangi biaya operasional dibandingkan survei lapangan konvensional. 

Telesurvei menggabungkan kekuatan teknologi telekomunikasi Telkomsel dengan keahlian analitis Indekstat untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efisien dan akurat di berbagai sektor, seperti bisnis, politik, dan kebijakan publik. 

Selain itu, solusi Telesurvei dapat mengatasi tantangan tradisional dalam pengumpulan data dengan cara menawarkan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan. Dengan jangkauan geografis yang luas, pelaksanaan yang mudah, dan akurasi data yang tinggi, solusi Telesurvei dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pengumpulan informasi. 

“Kemitraan strategis dengan Indekstat memungkinkan kami untuk menghadirkan pemanfaatan teknologi terdepan tSurvey untuk pengumpulan data survei," ujar Vice President Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Ia melanjutkan, kolaborasi ini dirancang untuk mendukung bisnis dan sektor publik dalam memperoleh wawasan terkini dari masyarakat. 

"Melalui Telesurvei, kami berkomitmen menyediakan data yang semakin akurat, guna membantu para pengambil keputusan di sektor bisnis maupun publik dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif,” tuturnya.

 

Telesurvei Survei telkomsel
