Pakai Pintu Gullwing, Aion Hyptec HT Ultra Bikin Pengunjung GJAW 2024 Penasaran

JAKARTA - Mobil listrik Aion Hyptec HT Ultra membuat pengunjung pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, terkesima. Mobil listrik dengan pintu gullwing itu menarik perhatian pengunjung.

Pengunjung GJAW 2024, Shinta Aprilia, mengaku sengaja datang ke pameran untuk melihat langsung Aion Hyptec Ultra. Ia penasaran untuk melihat langsung setelah terlebih dahulu mencari tahu di media sosial (medsos).

"Begitu aku lihat di Instagram, medsos mobil ini aku datang ke sini dan lihat langsung dan ternyata benar keren," kata pengunjung asal Tangerang itu kepada Okezone di arena GJAW 2024, belum lama ini.

Menurutnya, Hyptec HT Ultra merupakan mobil listrik yang keren. Itu karena mobil SUV tersebut dilengkapi pintu gullwing. Ini menjadi daya tarik tersendiri.

"Menarik banget justru ini yang eye catching kayanya di Indonesia belum banyak kelihatan ini justru dari pintunya," ujar Shinta.

Selain itu, menurutnya, secara eksterior cukup eye catching. Begitu juga dengan interiornya.

Shinta juga mengungkapkan niatnya untuk beralih ke mobil listrik. Itu karena saat ini sudah infrastruktur kendaraan listrik sudah mulai marak. Selain itu, ada sejumlah keuntungan dari mobil listrik seperti pajaknya yang murah.

"Iya aku lebih tertarik ke listrik kayanya sekarang kita sudah mau beralih ke listrik. Jadi kayanya juga lebih banyak poin plusnya mulai dari pajaknya, segi iritnya apalagi di Indonesia sudah lumayan familar pengisian charging di mana-mana," tutur Shinta.

Ia mengaku kaget dengan banderol harga Hyptec HT Ultra sebesar Rp835 juta. Menurutnya, harga tersebut cukup terjangkau.

"Cukup murah kaget sih aku ya untuk dari tampilan kaya gini dari desain kaya gini itu menurut aku cukup terjangkau," kata Shinta.