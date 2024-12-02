Bos Jalan Tol Borong 150 Mobil Listrik Aletra L8, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Bos jalan tol, Jusuf Hamka memborong 150 unit mobil listrik Aletra L8 EV pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024, Minggu (1/12/2024).

Jusuf Hamka juga sempat mencoba mobil tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengaku ingin membeli ratusan unit untuk keperluan perusahaan.

"Iya 150 unit untuk operasional," katanya usai mencoba L8 EV di arena GJAW, ICE BSD.

Sementara itu, Chairman dan Founder ALETRA, Megusdyan Susanto mengonfirmasi Jusuf Hamka telah melakukan SPK sebanyak 150 unit untuk kendaraan operasional di lapangan.

Aletra L8 EV di GJAW 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Benar, beliau merasa perlu mengganti kendaraan bensin di lapangan menjadi kendaraan listrik," ucap dia.

Diketahui, GJAW 2024 menjadi ajang Aletra debut di pasar Tanah Air. Selama GJAW 2024, Aletra telah menjual sebanyak 700 unit L8 EV yang siap tahun depan.

"Kita usahakan semua kendaraan yang sudah di-SPK di GJAW ini secepatnya bisa segera turun di jalan-jalan Indonesia," ucap Megusdyan.

Diketahui, Aletra L8 EV hadir dalam dua varian baterai, yaitu Short Range dan Long Range. Varian Short Range memiliki jarak tempuh 415 km dengan menggunakan LFP Battery berkapasitas 50,4 kWh. Harganya mulai Rp 415 juta on the road Jakarta.