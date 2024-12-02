Dorong Penjualan Akhir Tahun, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 145.788 Orang

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang pada 22 November hingga 1 Desember telah berakhir. Pameran tersebut mencatat rekor jumlah pengunjung dengan mencapai 145.788 orang.

Diketahui, GJAW 2024 diikuti lebih dari 80 merek dari industri otomotif yang terdiri dari terdiri dari 28 merek kendaraan penumpang dan komersial, termasuk Aletra, BAIC, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Ford, GAC Aion, Honda, KIA, Lexus, Mazda, Maxus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Wuling, dan Zeekr serta Toyota Commercial.

Selain itu, ada 14 merek kendaraan roda dua, yaitu Alva, Aprilia, Ducati, Harley-Davidson, Motoguzzi, Piaggio, Rakata, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, Vespa, V Move, Yamaha dan ZPT. Ada pula lebih dari 40 merek industri pendukung juga turut meramaikan MUF GJAW 2024.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, mengungkapkan rasa syukurnya atas suksesnya penyelenggaraan GJAW 2024.

“Gaikindo sangat puas dengan suksesnya pelaksanaan GJAW 2024 yang hadir sesuai dengan tujuan utama pameran ini yaitu untuk mendorong penjualan kendaraan di akhir tahun," ujar Nangoi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2024).

Ia menyebut, pameran ini berhasil memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melihat, mencoba, dan membeli kendaraan dengan berbagai penawaran menarik yang hanya tersedia di GJAW 2024.

"Feedback dari peserta sangat luar biasa. Info yang kami dapatkan hasil positif merata di seluruh peserta. Kami berharap hasil positif ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi industri otomotif Indonesia dan mendorong pertumbuhan penjualan yang lebih baik di penghujung tahun,” ujar Nangoi.