Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar

TANGERANG - Pengusaha Jusuf Hamka melanjutkan kebiasaannya memborong mobil listrik. Kali ini, pria yang dikenal sebagai pengusaha jalan tol itu membeli ratusan unit mobil listrik Aletra L8 EV saat berkunjung ke pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (1/12/2024).

Diketahui, Jusuf Hamka gemar memborong mobil listrik saat berkunjung ke pameran otomotif. Sebelumnya, ia memboyong ribuan unit Wuling Air EV dan Omoda E5 sebagai kendaraan operasional.

Kini, Jusuf Hamka kembali memboyong mobil listrik Aletra L8 EV yang baru meluncur di GJAW 2024. Setidaknya, ia melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebanyak 150 unit.

Jusuf Hamka beli 150 mobil listrik di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

"Iya (beli Aletra), 150 unit. Untuk bawa staf ke jalan tol, untuk (operasional) di Jabodetabek dan seluruh Indonesia, sampai ke Jawa Timur juga ada. Nantinya buat mobilitas tenaga kerja saya bolak-balik ke pintu gerbang tol," kata Jusuf Hamka.

Sebelum transaksi, Jusuf Hamka terlebih dulu menjajal mobil listrik tersebut di area test drive GJAW 2024. Ia ditemani Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang duduk di kursi kemudi.

"Karena listrik, tidak ada suaranya. Pertama tidak ada suaranya, kedua tidak bau bensin. Secara fungsi baik. Legroom dan lain-lain. Handling dan akselerasi cepet," ujar Airlangga.