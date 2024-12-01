Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |19:24 WIB
Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar
Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - Pengusaha Jusuf Hamka melanjutkan kebiasaannya memborong mobil listrik. Kali ini, pria yang dikenal sebagai pengusaha jalan tol itu membeli ratusan unit mobil listrik Aletra L8 EV saat berkunjung ke pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (1/12/2024).

Diketahui, Jusuf Hamka gemar memborong mobil listrik saat berkunjung ke pameran otomotif. Sebelumnya, ia memboyong ribuan unit Wuling Air EV dan Omoda E5 sebagai kendaraan operasional.

Kini, Jusuf Hamka kembali memboyong mobil listrik Aletra L8 EV yang baru meluncur di GJAW 2024. Setidaknya, ia melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebanyak 150 unit.

Jusuf Hamka beli 150 mobil listrik di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)
Jusuf Hamka beli 150 mobil listrik di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

"Iya (beli Aletra), 150 unit. Untuk bawa staf ke jalan tol, untuk (operasional) di Jabodetabek dan seluruh Indonesia, sampai ke Jawa Timur juga ada. Nantinya buat mobilitas tenaga kerja saya bolak-balik ke pintu gerbang tol," kata Jusuf Hamka.

Sebelum transaksi, Jusuf Hamka terlebih dulu menjajal mobil listrik tersebut di area test drive GJAW 2024. Ia ditemani Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang duduk di kursi kemudi.

"Karena listrik, tidak ada suaranya. Pertama tidak ada suaranya, kedua tidak bau bensin. Secara fungsi baik. Legroom dan lain-lain. Handling dan akselerasi cepet," ujar Airlangga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094010/byd_m6_di_gjaw_2024-pMqx_large.jpg
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092737/mitsubishi_di_gjaw_2024-xzlq_large.jpg
Penjualan Mitsubishi Tembus 1.626 SPK pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/52/3091639/pengunjung_gjaw_2024-Sjo5_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 145.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091388/toyota_kijang_innova_zenix-Go27_large.jpg
Daftar Mobil dan Motor Terbaik GJAW 2024, Ada Innova Zenix dan BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091307/gjaw_2024-DJHz_large.jpg
GJAW Bakal Saingi GIIAS, Ini Kata Gaikindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091249/pengunjung_gjaw_2024-z4lW_large.jpg
8 Hari Penyelenggaraan, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 100 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement