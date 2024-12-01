Advertisement
GJAW Bakal Saingi GIIAS, Ini Kata Gaikindo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |17:16 WIB
JAKARTA - Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, berlangsung sukses. Digelar di lokasi yang sama dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), apakah kedua pameran ini akan bersaing?

Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah mengatakan, GJAW dan GIIAS memiliki perbedaan. Karena itu, kedua pameran tersebut tidak akan bersaing, tapi akan mendorong satu sama lain.

"Berbeda, kalau GIIAS kan memang pameran yang menjadi ajang internasional diakui di seluruh dunia, bahwa Indonesia bisa jadi salah satu barometer pameran otomotif. Makanya ada banyak model baru yang pernah diluncurkan di GIIAS," kata Rizwan di arena GJAW 2024, Sabtu (30/11/2024).

Ia mengungkapkan Gaikindo menggelar GIIAS untuk memperkenalkan teknologi dan model terbaru. Sementara GJAW digelar untuk fokus menjual model-model yang sudah diperkenalkan sebelumnya.

"Jadi GIIAS itu bisa memperkenalkan teknologi atau kemajuan dari industri otomotif kepada pengunjung. Tetapi kalau GJAW betul-betul untuk penjualan dan makanya diadakan di ujung tahun," ujarnya.

 

