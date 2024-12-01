BYD M6 Laku Keras, Wuling Bakal Hadirkan MPV Listrik?

JAKARTA - Mobil MPV 7 penumpang menjadi idola konsumen Indonesia yang masih mengutamakan keluarga dalam bepergian. Munculnya BYD sebagai brand yang menjual MPV listrik 7 penumpang membuat konsumen memburunya.

Menanggapi hal tersebut, Wuling sebagai salah satu produsen yang memasarkan mobil listrik di Indonesia menyatakan segmen BEV di Tanah Air belum terlihat. Sebab, antusiasnya sangat tinggi ketika ada model baru meluncur dan model lama langsung ditinggalkan.

"Segmen EV itu sebenarnya belum bisa kelihatan bentuknya. Segmennya seperti apa, bodinya seperti apa, muat berapa orang. Yang kita lihat memang penggunaan EV ini berbeda nih sama mobil-mobil ICE. Yang terutama di daya tampungnya," kata Public Relations Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, di arena GJAW 2024, Tangerang, Jumat (29/11/2024).

Setelah menjual mobil listrik sejak 2022, Wuling melihat masyarakat Indonesia menggunakannya hanya untuk mobilitas perkotaan. Karena itu, mobil dengan konfigurasi 7 penumpang belum terlalu dibutuhkan.

"Kebanyakan EV digunakan untuk harian. Untuk rutinitas pergi ke kantor, kerja, kuliah, atau belanja. Biasanya kapasitas di dalam mobil tersebut paling hanya 2-4 orang. Itu yang kita lihat berdasarkan konsumen-konsumen yang sudah pakai mobil listrik Wuling," ujar Gomgom.