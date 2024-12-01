Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

8 Hari Penyelenggaraan, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 100 Ribu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:07 WIB
8 Hari Penyelenggaraan, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 100 Ribu
8 hari penyelenggaraan, pengunjung GJAW 2024 tembus 100 ribu. (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Jumlah pengunjung pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, melampaui target. Selama 8 hari gelaran, lebih dari 100 ribu pengunjung menghadiri GJAW 2024. 

Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah, mengatakan pindahnya lokasi dari Jakarta Convention Center (JCC) ke ICE BSD menjadi pemicunya. Ini membuat pameran tersebut jauh lebih ramai ketimbang edisi sebelumnya.

"Terbukti dari antusiasme pengunjung, sampai Jumat, pengunjung sudah lebih dari 100.000 orang. Ini berarti sudah melebihi sebelumnya sekitar 80.000 pengunjung," kata Rizwan di arena GJAW 2024, Sabtu (30/11/2024).

Dari data Jumat kemarin, masih ada 2 hari lagi gelaran GJAW 2024. Karena itu, Rizwan berharap angka pengunjung bisa menembus hingga dua kali lipat jumlah yang dicatatkan tahun lalu.

"Ya, yang jelas kan kalau tahun lalu itu pengunjung kita 85 ribuan, sekarang sudah lebih dari 100 ribu. Mudah-mudahan bisa dua kali lipat atau paling tidak sekitar 140 ribuan bisa tercapai," ujarnya.

Tingginya antusiasme pengunjung GJAW 2024 disebabkan beberapa hal, salah satunya area test drive yang lebih luas dengan banyaknya pilihan. Selain itu, ada banyak fasilitas pendukung yang membuat pameran ini lebih meriah ketimbang edisi sebelumnya.

"Jadi untuk GJAW pertama kalinya pindah ke ICE BSD karena pesertanya semakin banyak dan baik. Jadi kalau tempatnya baik, pesertanya banyak ya otomatis pengunjungnya bertambah banyak. Jadi ini pas sekali dengan rencana kami," tuturnya.

 

