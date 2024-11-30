Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pura 70 Ultra Meluncur di Indonesia Tanpa HarmonyOS, Ini Penjelasan Huawei

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |22:04 WIB
Pura 70 Ultra Meluncur di Indonesia Tanpa HarmonyOS, Ini Penjelasan Huawei
Country Training Manager Huawei Edy Supartono. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Setelah beberapa tahun absen, Huawei akan kembali meluncurkan perangkat smartphonenya untuk konsumen di Indonesia. Huawei Pura 70 Ultra, yang menghadirkan kemampuan fotografi terbaik dengan sistem kamera unik dan fitur-fitur canggih akan diluncurkan pada 12 Desember 2024.

Namun, Pura 70 Ultra ini meluncur di Indonesia tanpa menggunaka sistem operasi (OS) buatan Huawei, HarmonyOS, seperti di negara asalnya, China. Sebagai gantinya, Pura 70 Ultra akan berjalan pada sistem operasi EMUI 14.2, yang berbasis Android.

Mengenai perbedaan sistem operasi ini, Country Training Manager Huawei Edy Supartono mengungkapkan bahwa saat ini EMUI merupakan sistem operasi yang paling stabil bagi smartphone Huawei yang diluncurkan di luar China.

“Karena EMUI adalah sistem operasi yang paling cocok dan stabil untuk smartphone di overseas (luar China),” terang Edy kepada media, Kamis, (28/11/2024).

Sebagaimana diketahui, Huawei mengembangkan HarmonyOS untuk melepaskan keteragantungan pada sistem operasi smartphone Android buatan Google, menyusul ketegangan antara China dengan Amerika Serikat (AS). Saat ini, HarmonyOS telah sepenuhnya meninggalkan framework Android, namun masih memiliki jumlah aplikasi yang terbatas dan hanya digunakan untuk smartphone Huawei yang dirilis di China.

“Memang saat ini untuk software di overseas, di luar China yang paling stabil itu EMUI. Tidak cuma di Indonesia, tapi semua (negara) overseas,” kata Edy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188201//huawei_freebuds_7i-UqZz_large.jpg
HUAWEI FreeBuds 7i Resmi Hadir di Indonesia, Dilengkapi AI Noise Cancellation dan Audio 3D
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187814//ilustrasi-YNhZ_large.jpg
Huawei Dorong Pengembangan Chip 2 nm Tanpa Mesin EUV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187223//ai_companion_huawei_smart_hanhan-Zgpa_large.jpg
Huawei Luncurkan AI Companion Lucu Smart Hanhan, Dibanderol Rp 900 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186751//pltu-ROkm_large.jpg
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184249//ilustrasi-fSFs_large.jpg
Huawei Dikabarkan Kembangkan Ponsel Gaming dengan Kirin 9030, Diperkirakan Rilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/16/3181573//huawei_mate_70_air-32R9_large.jpg
Penampakan Ponsel Ramping Huawei Mate 70 Air Bocor, Bodi Tipis dengan Pulau Kamera Melingkar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement