Pura 70 Ultra Meluncur di Indonesia Tanpa HarmonyOS, Ini Penjelasan Huawei

JAKARTA – Setelah beberapa tahun absen, Huawei akan kembali meluncurkan perangkat smartphonenya untuk konsumen di Indonesia. Huawei Pura 70 Ultra, yang menghadirkan kemampuan fotografi terbaik dengan sistem kamera unik dan fitur-fitur canggih akan diluncurkan pada 12 Desember 2024.

Namun, Pura 70 Ultra ini meluncur di Indonesia tanpa menggunaka sistem operasi (OS) buatan Huawei, HarmonyOS, seperti di negara asalnya, China. Sebagai gantinya, Pura 70 Ultra akan berjalan pada sistem operasi EMUI 14.2, yang berbasis Android.

Mengenai perbedaan sistem operasi ini, Country Training Manager Huawei Edy Supartono mengungkapkan bahwa saat ini EMUI merupakan sistem operasi yang paling stabil bagi smartphone Huawei yang diluncurkan di luar China.

“Karena EMUI adalah sistem operasi yang paling cocok dan stabil untuk smartphone di overseas (luar China),” terang Edy kepada media, Kamis, (28/11/2024).

Sebagaimana diketahui, Huawei mengembangkan HarmonyOS untuk melepaskan keteragantungan pada sistem operasi smartphone Android buatan Google, menyusul ketegangan antara China dengan Amerika Serikat (AS). Saat ini, HarmonyOS telah sepenuhnya meninggalkan framework Android, namun masih memiliki jumlah aplikasi yang terbatas dan hanya digunakan untuk smartphone Huawei yang dirilis di China.

“Memang saat ini untuk software di overseas, di luar China yang paling stabil itu EMUI. Tidak cuma di Indonesia, tapi semua (negara) overseas,” kata Edy.