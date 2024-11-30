WA Mulai Uji Coba Fitur Berbagi Paket Stiker untuk Android dan iOS

JAKARTA - WhatsApp baru-baru ini mulai meluncurkan fitur baru untuk penguji beta yang memungkinkan pengguna untuk berbagi paket stiker yang terpasang di perangkat mereka. Pengguna yang telah mengunduh WhatsApp versi beta terbaru di iOS dan Android akan dapat memilih paket stiker yang dapat dibagikan dengan pengguna WhatsApp lain, yang memungkinkan mereka untuk memasang paket yang sama di ponsel mereka.

Sementara itu, WhatsApp telah mulai mengizinkan beberapa penguji untuk menambahkan pesan saat meneruskan konten di platform pengiriman pesan.

Dilansir Gadgets 360, setelah memperbarui ke WhatsApp beta untuk Android 2.24.25.2 (atau yang lebih baru) dan WhatsApp beta untuk iOS 24.24.10.72 melalui program beta Google Play dan TestFlight, penguji akan dapat mengakses fitur baru yang ditambahkan ke bagian stiker di aplikasi pengiriman pesan. Perubahan ini ditemukan oleh pelacak fitur WABetaInfo.

Penguji beta sekarang akan melihat tombol tiga titik baru saat menelusuri paket stiker yang terpasang di WhatsApp. Mengetuk tombol ini akan menampilkan dua opsi: Kirim dan Hapus. Jika pengguna memilih untuk membagikan paket stiker, WhatsApp akan membuat tautan ke paket stiker tersebut dan pengguna dapat memilih pengguna sebelum menekan tombol kirim.