HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengapa Disebut Motor Bebek? Ternyata Ini Alasannya

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |16:46 WIB
Mengapa Disebut Motor Bebek? Ternyata Ini Alasannya
Motor bebek.
A
A
A

JAKARTA – Saat ini, berbagai merek sepeda motor berlomba-lomba memproduksi sepeda motor dengan jenis yang beragam. Tentunya, setiap jenis sepeda motor memiliki peminatnya tersendiri.

Di Indonesia, jenis sepeda motor yang umum untuk ditemui adalah skuter, sport, matic, dan juga bebek. Dari sekian banyak jenis motor, motor bebek yang memang terdengar unik dan aneh. Walaupun begitu, banyak yang tidak mengetahui bahwa motor bebek merupakan salah satu jenis motor paling populer dan diminati di Indonesia.

Lantas, mengapa disebut sebagai motor bebek? Berikut penjelasannya

Diketahui, jenis motor bebek hanya disebut di Indonesia, sebab di negara lain jenis motor ini umumnya disebut moped atau cub.

Motor bebek mulai masuk dan dipasarkan di Indonesia pada 1960-an. Motor ini sangat unik karena menggunakan sasis yang sebagian besar terdiri dari pipa berdiameter besar. Meskipun dibangun menggunakan rangka yang cukup besar, akan tetapi motor bebek hanya dibekali dengan mesin yang kecil dan posisinya menggantung di bawah rangka pipa besi.

Selain itu, motor bebek juga dilengkapi dengan fairing atau sayap di bagian depan kiri dan juga kanan. Ini membuat, apabila dilihat dari samping, desain motor ini terlihat mirip seperti salah satu hewan unggas, yakni bebek.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
sepeda motor Motor Bebek Motor
