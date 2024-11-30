Cuma 15 Unit, 2 Model Limited Edition Ford Goda Pengunjung GJAW 2024

TANGERANG - Ford melalui distributor resminya RMA Indonesia langsung menggebrak dengan menghadirkan 3 model pada comebacknya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November sampai 1 Desember. Pada ajang ini, Ford juga menghadirkan varian limited edition untuk konsumen.

Tiga model yang dibawa ke GJAW adalah Next-Gen Ford Everest, Next-Gen Ford Ranger Wildtrak, serta hadirnya double cabin terbaru bagi pecinta offroad, Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0.

Country Manager RMA Indonesia, Toto Suharto mengungkapkan, dengan mengendarai kendaraan SUV yang tangguh tidak hanya dapat menjelajahi jalan yang mulus diperkotaan, tapi juga dapat menjajal jalanan di medan offroad. Untuk itu, ia melanjutkan, diperlukan kendaraan SUV yang tidak hanya memberikan rasa aman tapi juga memberikan rasa nyaman bagi pengemudi.

"Pada Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 kali ini, penggemar otomotif akan dimanjakan oleh hadirnya tiga mobil andalan terbaru, khususnya untuk para pecinta Ford di Indonesia," ujar Toto di arena GJAW 2024, belum lama ini.

Pada GJAW, Ford membawa 2 model limited edition, yaitu Next-Gen Ford Everest Titanium 4x4 A/T Limited Edition dan Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4x4 A/T Limited Edition. Kedua varian limited edition itu hanya tersedia sebanyak 15 unit.

Next-Gen Ford Everest Titanium 4x4 A/T Limited Edition

Ini menjadi seri tertinggi dari Next-Gen Ford Everest, dan bisa dikatakan merupakan all-rounder di dunia SUV. Ada sejumlah aksesori yang ditambahkan, mulai dari aksesoris Hamer mencakup front bumper, front grille, power rotary step yang dilengkapi lampu LED, dan under protection plates. Ini membuat Next-Gen Ford Everest Titanium Limited Edition tampil semakin sporty dan tangguh.

Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4x4 A/T Limited Edition memiliki konfigurasi 7 penumpang yang fleksibel dan ruang kargo yang luas.

Mobil ini dibekali mesin 2.0L Bi-Turbo bertenaga 210PS pada 3.500 rpm dan torsi puncak 500 Nm. Dengan sistem penggerak 4x4, membuat SUV ini bisa bergerak lincah.

Next-Gen Ford Everest Titanium 4x4 A/T Limited Edition menggunakan material baja berkekuatan tinggi, aluminium alloy, dan komposit, menghasilkan bobot yang ringan dan daya tahan jangka panjang dengan desain yang gagah dan modern.

Selain itu, SUV premium ini dibekali berbagai teknologi dan fitur terkini, seperti panoramic moonroof, adaptive cruise control, 12 inch infotainment system, wireless charging, electric parking brake, 360 camera.

Untuk fitur keamanannya, model ini disematkan Selectable Drive Modes, seperti normal, eco, tow/haul, slippery, mud & ruts, dan sand. Off-road Sync Screen menampilkan fitur-fitur spesial offroad seperti indikasi driving line dan lock differential, steering angle, pitch and roll angle, dan prediksi hamparan trek.

Ada pula Advanced Driver Assist berupa Lane Keeping System with Road Edge Detection dan Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane Centering. Advanced Safety yang terdiri atas Pre-Collision Assist, Evasive Steer Assist, dan Reverse Brake Assist. Passive Safety berupa 7 airbags, side curtain airbag pada ketiga baris kabin, dan Post-Collision Braking.