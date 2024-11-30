Begini Cara Wuling Kelola Ketersediaan Suku Cadang di Indonesia

JAKARTA - Wuling Motors terus berupaya meningkatkan pelayanannya di Indonesia, seperti memastikan ketersediaan suku cadang. Ini menjadi hal penting sehingga tak butuh waktu lama apabila membutuhkan suatu komponen dalam melakukan perbaikan.

Untuk itu, Wuling menggandeng DHL Supply Chain yang berfokus pada pengelolaan suku cadang pada fasilitas penyimpanan Wuling di Cikarang, Jawa Barat melalui penerapan teknologi informasi terintegrasi dan sistem manajemen logistik.

Aftersales Director Wuling Motors Maulana Hakim mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suku cadang. Sehingga tak butuh waktu lama atau terjadinya inden saat sebuah suku cadang dibutuhkan.

"Kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang lebih baik bagi pelanggan. Dengan didukung oleh keahlian DHL Supply Chain Indonesia, kami yakin proses pengelolaan suku cadang akan semakin akurat, lancar dan terorganisir dengan baik," kata Maulana di arena GJAW 2024, Jumat (28/11/2024).

Maulana juga menjelaskan DHL Supply Chain Indonesia melakukan pengelolaan di area Supplier Park yang berlokasi di pabrik Wuling Cikarang dengan luas sebesar 5.000 meter persegi berkapasitas 500 ribu hingga 600 ribu unit suku cadang. Proses ini mencakup penerimaan barang termasuk quality control dan memastikan barang datang sesuai dengan daftar pesanan.