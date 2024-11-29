Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kolaborasi Google dan Erajaya Hadirkan Android AI Zone di Erafone

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:15 WIB
Kolaborasi Google dan Erajaya Hadirkan Android AI Zone di Erafone
Google AI Android Zone di Erafone Central Park Mall.
A
A
A

JAKARTA Erajaya Digital memperkenalkan Google Android AI Zone yang telah hadir di sejumlah gerai erafone di wilayah Jabodetabek. Google Android AI Zone ini hadir untuk memberikan pengalaman mencoba kecanggihan teknologi perangkat dengan fitur kecerdasan buatan (AI) bagi pelanggan.

Google Android AI Zone ini merupakan kerja sama Erajaya Digital dengan berbagai merek teknologi terkemuka. Pelanggan akan dapat mencoba berbagai fitur AI yang ada pada perangkat smartphone terkini dengan Google Gemini, mulai dari ringkasan, Gemini Live, hingga circle to search. Pelanggan juga bisa belajar tentang manfaat fitur AI seperti membantu pengguna belajar, lebih produktif, mengasah kreativitas melalui fitur yang menyenangkan serta pengoperasian yang mudah.

Google AI Android Zone di Erafone Central Park Mall.

Saat ini Google Android AI Zone saat ini tersedia di sejumlah gerai erafone di lokasi strategis seperti Central Park Jakarta, Bintaro Jaya Xchange Mall dan Summarecon Mall Bekasi. Namun, menurut Stephen Warouw., General Manager - VM, Brand Communication & Visibility Erajaya Digital, lokasi Google Android AI Zone ini mungkin akan bertambah bergantung pada respon dari pelanggan.

“Nanti kita lihat (ditambah atau tidak). Ada berbagai faktor, tetapi tiga tempat yang kita (Erajaya) sediakan Android AI Zone ini memang yang menurut kita perlu untuk menyediakan pengalaman ini,” kata Stephen.

Sementara itu Denny Galant, Country Head of Android Platforms & Ecosystems untuk Indonesia di Google, mengatakan bahwa Google meyakini bahwa AI adalah kunci untuk menyukseskan misi raksasa teknologi tersebut untuk membuat informasi dapat diakses dan berguna secara universal. Hadirnya Google Android AI Zone hasil kolaborasi dengan Erajaya Digital ini menjadi upaya Google untuk memberikan akses bagi masyarakat ke teknologi dan memberdayakan mereka untuk dapat menggunakan perangkat mereka untuk melakukan lebih banyak hal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188027//ilustrasi-nThZ_large.jpg
Daftar Kata Kunci Teratas Google Tahun 2025, Ada Gemini AI, Coretax, dan Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187236//google_gemini_3-hYgS_large.jpg
Google Gemini 3 Pro di-Jailbreak dalam Hitungan Menit, Ciptakan Metode Buat Virus Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187117//ceo_xiaomi_lei_jun-3V65_large.jpg
Xiaomi Akan Gunakan Robot Humanoid dalam Skala Besar, Ambil Alih Pekerjaan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186842//ai-Fuja_large.jpg
7 Pekerjaan yang Paling Rawan Digantikan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186618//pemerintah-5anv_large.jpg
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186053//sam_altman_dan_jony_ive-W1AK_large.jpg
Sam Altman Ungkap Perangkat AI OpenAI Siap Rilis Dua Tahun Lagi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement