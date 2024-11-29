Kolaborasi Google dan Erajaya Hadirkan Android AI Zone di Erafone

JAKARTA – Erajaya Digital memperkenalkan Google Android AI Zone yang telah hadir di sejumlah gerai erafone di wilayah Jabodetabek. Google Android AI Zone ini hadir untuk memberikan pengalaman mencoba kecanggihan teknologi perangkat dengan fitur kecerdasan buatan (AI) bagi pelanggan.

Google Android AI Zone ini merupakan kerja sama Erajaya Digital dengan berbagai merek teknologi terkemuka. Pelanggan akan dapat mencoba berbagai fitur AI yang ada pada perangkat smartphone terkini dengan Google Gemini, mulai dari ringkasan, Gemini Live, hingga circle to search. Pelanggan juga bisa belajar tentang manfaat fitur AI seperti membantu pengguna belajar, lebih produktif, mengasah kreativitas melalui fitur yang menyenangkan serta pengoperasian yang mudah.

Saat ini Google Android AI Zone saat ini tersedia di sejumlah gerai erafone di lokasi strategis seperti Central Park Jakarta, Bintaro Jaya Xchange Mall dan Summarecon Mall Bekasi. Namun, menurut Stephen Warouw., General Manager - VM, Brand Communication & Visibility Erajaya Digital, lokasi Google Android AI Zone ini mungkin akan bertambah bergantung pada respon dari pelanggan.

“Nanti kita lihat (ditambah atau tidak). Ada berbagai faktor, tetapi tiga tempat yang kita (Erajaya) sediakan Android AI Zone ini memang yang menurut kita perlu untuk menyediakan pengalaman ini,” kata Stephen.

Sementara itu Denny Galant, Country Head of Android Platforms & Ecosystems untuk Indonesia di Google, mengatakan bahwa Google meyakini bahwa AI adalah kunci untuk menyukseskan misi raksasa teknologi tersebut untuk membuat informasi dapat diakses dan berguna secara universal. Hadirnya Google Android AI Zone hasil kolaborasi dengan Erajaya Digital ini menjadi upaya Google untuk memberikan akses bagi masyarakat ke teknologi dan memberdayakan mereka untuk dapat menggunakan perangkat mereka untuk melakukan lebih banyak hal.