OPPO Find X8 Series Perdana Meluncur di Indonesia, Dihadiri 500+ Media dan KOL Dunia!

Bali menjadi pusat Perayaan Inovasi Teknologi Global, menampilkan kekuatan OPPO Find X8 Series dengan Fitur AI Telescope Zoom dan Lighting Snap (Foto: Dok OPPO)

BALI - OPPO mencatatkan sejarah dengan memilih Indonesia sebagai tuan rumah peluncuran global flagship terbarunya, OPPO Find X8 Series.

Acara yang digelar di Bali ini dihadiri, lebih dari 500 media dan Key Opinion Leaders (KOL) yang berasal dari 17 negara di Asia, Eropa, dan Amerika berkumpul dalam acara bersejarah ini, menandakan dampak internasional yang signifikan bagi Bali dan Indonesia.

Acara ini tak hanya memperkenalkan OPPO Find X8 Series kepada pasar global, tetapi juga menegaskan komitmen OPPO untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis utama.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengatakan, pihaknya sangat bangga bisa menjadi brand smartphone pertama di Indonesia yang meluncurkan produk flagship secara global.

‘Kami yakin ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar yang sangat penting bagi OPPO di dunia, acara ini bukan hanya soal peluncuran produk, tetapi juga merayakan kolaborasi global di dunia teknologi dan kekayaan budaya lokal yang kami tuangkan dalam rangkaian acara yang luar biasa,’’ ujarnya.