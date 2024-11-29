Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

MSI Memimpin Revolusi AI PC, Ini Alasannya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |12:30 WIB
MSI Memimpin Revolusi AI PC, Ini Alasannya!
MSI Memimpin Revolusi AI PC. (Foto: dok MSI)
A
A
A

JAKARTA - AI PC menjadi tren besar berikutnya di dunia teknologi, dengan setiap brand PC besar berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan.

Karena software semakin banyak memanfaatkan AI, pengguna akan membutuhkan PC berkemampuan AI untuk meningkatkan produktivitas dan hiburan. Namun sebelum membahas mengapa MSI menjadi yang terdepan dalam ranah ini, mari kita telusuri terlebih dahulu mengapa AI PC sangat penting untuk masa depan.

Apa itu AI PC?

MSI NPU
NPU dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI. (Foto: dok MSI)

Secara sederhana, AI PC ditentukan oleh NPU, atau Neural Processing Unit. NPU adalah chip khusus yang tertanam di dalam prosesor utama (CPU) PC, yang dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI.

NPU sangat cepat dan efisien dalam memproses tugas-tugas AI, menjadikannya komponen utama yang membedakan AI PC dari PC tradisional.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/57/2977100/msi-claw-handheld-gaming-dengan-intel-core-ultra-resmi-meluncur-di-indonesia-cek-spesifikasi-dan-harganya-zK7pH8l3VS.jpg
MSI Claw Handheld Gaming dengan Intel Core Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/54/2796356/perusahaan-hardware-msi-akui-datanya-kena-hack-diancam-disebarkan-di-internet-QgV8RTTA6s.jpg
Perusahaan Hardware MSI Akui Datanya Kena Hack, Diancam Disebarkan di Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/57/2778850/penuhi-kebutuhan-gamer-msi-luncurkan-laptop-gaming-dengan-rtx-40-series-pertama-di-indonesia-nQsINBes6C.jpg
Penuhi Kebutuhan Gamer, MSI Luncurkan Laptop Gaming dengan RTX 40 Series Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/22/57/2082017/msi-resmi-luncurkan-4-laptop-gaming-terbaru-ini-spesifikasinya-jrlDARstCJ.jpg
MSI Rilis 4 Laptop Terbaru, Salah Satunya Laptop Khusus Content Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/01/207/1971822/msi-tanggapi-persaingan-laptop-gaming-dengan-asus-rog-L1UDpDZE5Q.jpg
MSI Tanggapi Persaingan Laptop Gaming dengan Asus ROG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/31/57/1971612/msi-hadirkan-4-perangkat-laptop-di-indocomtech-2018-oUrCmx0kzk.jpeg
MSI Hadirkan 4 Perangkat Laptop di Indocomtech 2018
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement