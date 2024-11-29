MSI Memimpin Revolusi AI PC, Ini Alasannya!

JAKARTA - AI PC menjadi tren besar berikutnya di dunia teknologi, dengan setiap brand PC besar berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan.

Karena software semakin banyak memanfaatkan AI, pengguna akan membutuhkan PC berkemampuan AI untuk meningkatkan produktivitas dan hiburan. Namun sebelum membahas mengapa MSI menjadi yang terdepan dalam ranah ini, mari kita telusuri terlebih dahulu mengapa AI PC sangat penting untuk masa depan.

Apa itu AI PC?

NPU dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI. (Foto: dok MSI)

Secara sederhana, AI PC ditentukan oleh NPU, atau Neural Processing Unit. NPU adalah chip khusus yang tertanam di dalam prosesor utama (CPU) PC, yang dirancang khusus untuk menangani beban kerja AI.

NPU sangat cepat dan efisien dalam memproses tugas-tugas AI, menjadikannya komponen utama yang membedakan AI PC dari PC tradisional.