HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bawa 8 Model ke GJAW 2024, Suzuki Indonesia Target Jual 750 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:32 WIB
Bawa 8 Model ke GJAW 2024, Suzuki Indonesia Target Jual 750 Unit
Bawa 8 model ke GJAW 2024, Suzuki target jual 750 unit. (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Suzuki meramaikan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 22 November hingga 1 Desember. Produsen asal Jepang itu membawa 8 model dengan menargetkan penjualan 750 unit.

Sebagai informasi, Suzuki menghadirkan Jimny 5-door White Rhino Edition yag baru meluncur, Carry, Jimny 3-door, Grand Vitara, S-Presso, XL7 Hybrid, Baleno, dan Ertiga Hybrid Cruise. Selain itu, Suzuki menyediakan sejumlah unit untuk pengunjung test drive. 

Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donell, menjelaskan tujuan utama pihaknya ikut meramaikan GJAW 2024 untuk meningkatkan penjualan. Suzuki pun memasang target penjualan selama 10 hari pameran berlangsung.

Suzuki Grand Vitara di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)
Suzuki Grand Vitara di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

"GJAW sebenernya kita murni jualan. Kita targetin kurang lebih 750 unit. Lewat kehadiran varian produk baru serta penawaran program menarik diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan pasar dan memperkuat sektor otomotif Indonesia," kata Harold di Tangerang, belum lama ini.

Suzuki hadir di GJAW 2024 dengan menghadirkan fasilitas lengkap pada booth mereka. Tidak hanya memamerkan mobil, tapi juga membuat calon konsumen merasa nyaman.

Tersedia aktivitas interaktif seperti Photo Booth sampai games remote control. Suzuki juga menyediakan Kids Zone Area dimana anak-anak akan diajak untuk bermain bersama.

 

