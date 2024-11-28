Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fitur ADAS Canggih XForce Bakal Disematkan ke XPander? Ini Kata Mitsubishi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:02 WIB
Fitur ADAS Canggih XForce Bakal Disematkan ke XPander? Ini Kata Mitsubishi
Fitur ADAS canggih XForce bakal disematkan ke Xpander? Ini kata Mitsubishi. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Mitsubishi XForce kini dilengkapi fitur ADAS (Advanced Driving Assistance System) tambahan berupa Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Mitigation (FCM), dan Lead Car Departure Notification (LCDN). Apakah fitur ADAS baru pada XForce bakal disematkan ke model lainnya yakni XPander?

General Manager of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Guntur Harling, mengatakan teknologi ADAS Diamond Sense bukan tidak mungkin bisa diturunkan ke produk-produk Mitsubishi lainnya, termasuk Xpander.

"Saya bisa jawab bahwa fitur ADAS ini juga bisa digunakan di unit yang lain. Seperti yang sudah ada saat ini juga mungkin di Triton, kemudian juga di Pajero Sport. Tak menutup kemungkinan fitur ini juga akan disematkan di unit-unit lainnya ke depan nanti," kata Guntur di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Diamond Sense dipilih oleh Mitsubishi sebagai penamaan fitur ADAS mereka karena masuk dalam kategori fitur bantuan keselamatan terintegrasi yang mutakhir. Fitur ini dapat memberikan kesadaran tingkat tinggi pada pengemudi, perlindungan, dan dukungan pengendaraan.

"Adaptive Cruise Control yang dimiliki oleh XForce bisa digunakan dalam kondisi low speed (kecepatan rendah). Artinya, ini juga sangat bermanfaat, terutama untuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang kondisi trafiknya sangat padat," ucap Guntur.

Sebagai informasi, fitur ACC pada XForce DS dapat diaktifkan dalam kecepatan minimal 30 km/jam. Uniknya, fitur ini memiliki sistem stop and go, yang memungkinkan pengemudi tak perlu menekan pedal gas atau rem saat kondisi lalu lintas padat.

 

