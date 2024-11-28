Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Segera Luncurkan Mobil Listrik 7 Penumpang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |06:49 WIB
Hyundai Segera Luncurkan Mobil Listrik 7 Penumpang
Hyundai segera luncurkan mobil listrik 7 penumpang (Ilustrasi/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) masih memiliki satu model anyar yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Jenama asal Korea Selatan itu siap menghadirkan mobil listrik terbaru pada akhir kuartal keempat 2024.

Sebagai informasi, Hyundai telah meluncurkan dua mobil hybrid, yaitu all new Santa Fe dan New Tucson. Ini merupakan bentuk komitmen Hyundai dalam menyediakan beragam mode kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Produk selanjutnya yang akan diluncurkan Hyundai berasal dari segmen mobil listrik. Bahkan, mereka mengisyaratkan bakal meluncurkan mobil listrik dengan konfigurasi 7 penumpang yang memiliki pasar terbesar di Indonesia.

"Jadi dalam waktu dekat, satu bulan lagi kurang lebih, kami akan memperkenalkan produk line up terbaru kami untuk Battery EV. Tujuh (penumpang) boleh," kata Chief Operating Officer (COO) HMID, Fransiscus Soerjopranoto, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Namun, dalam laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Hyundai Motor Company mendaftarkan merek 'INSTER' di Indonesia. Ini merupakan mobil listrik SUV kompak yang sudah meluncur di India dengan mengambil basis Hyundai Casper.

 

Halaman:
1 2
      
