Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kemenperin Blokir IMEI Ribuan iPhone 16 di Indonesia, Ini Cara Menghindarinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |19:54 WIB
Kemenperin Blokir IMEI Ribuan iPhone 16 di Indonesia, Ini Cara Menghindarinya
iPhone 16.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan akan memblokir International Mobile Equipment Identity (IMEI) ribuan iPhone 16 yang saat ini beredar di Indonesia. Langkah ini diambil lantaran ponsel terbaru keluaran Apple itu belum memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan.

Lantas bagaimana dengan nasib pemilik iPhone 16 di Indonesia? Bisakah perangkat yang mereka miliki terhindar dari pemblokiran? Terkait pertanyaan tersebut, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif memberi penjelasan.

Dalam keterangan pada Minggu, (24/11/2024), Febri mengungkapkan bahwa Kemenperin akan memblokir IMEI iPhone 16 jika terbukti diperjualbelikan di dalam negeri. Artinya, masyarakat bisa menghidari pemblokiran jika membeli iPhone 16 mereka di luar negeri.

Meski begitu, perlu diketahui bahwa Kemenperin hanya membatasi penggunaan iPhone 16 dari luar negeri maksimal dua unit per individu untuk penggunaan pribadi. Sehingga jika ada yang memperjualbelikan perangkat tersebut di Indonesia, maka dipastikan IMEI-nya akan diblokir oleh Kemenperin.

Pemblokiran IMEI iPhone 16 yang diperjualbelikan di Indonesia memang telah menjadi perhatian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Febri juga mengungkapkan bahwa Kemenperin memiliki cara untuk memastikan apakah iPhone tersebut diperjualbelikan di Indonesia atau tidak.

"Ya, kami punya caralah nanti bagaimana supaya memastikan barang iPhone 16 series yang masuk lewat barang bawaan itu di-screening ulang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185535//ilustrasi-fUDC_large.jpg
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182023//ilustrasi-7hsu_large.jpg
Ini Cara Melacak iPhone yang Hilang Tanpa Menggunakan iCloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180879//iphone_18_pro-LSpa_large.jpg
iPhone 18 Pro Dikabarkan Tak Punya Warna Hitam, Ini Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179522//iphone_air-fxZc_large.jpg
Apple Kurangi Kapasitas Produksi iPhone Air Hingga 80 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178808//ilustrasi-HK4V_large.jpg
Apple Dilaporkan Siapkan Ponsel Lipat Gaya Clamshell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178272//iphone_air-h4x6_large.jpg
Penjualan Kurang Memuaskan, Apple Akan Pangkas Produksi iPhone Air 1 Juta Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement