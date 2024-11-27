Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gara-Gara Ikuti Panduan Google Maps, 3 Orang Tewas Jatuh dari Jembatan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:30 WIB
Gara-Gara Ikuti Panduan Google Maps, 3 Orang Tewas Jatuh dari Jembatan
Ilustrasi.
A
A
A

NEW DELHI - Tiga orang tewas dalam kecelakaan mobil di India saat mengikuti arahan dari aplikasi navigasi Google, demikian dilaporkan media, mengutip sumber kepolisian. Mobil mereka terguling dari jembatan yang sedang menjalani perbaikan besar dan kemudian ditemukan oleh penduduk setempat.

Pada Minggu, (24/11/2024) kakak beradik Nitin dan Ajit, keduanya berusia 30 tahun, dan Amit, 40 tahun, sedang melakukan perjalanan dari Noida, sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh, sekira 20 kilometer di tenggara New Delhi, ke Faridpur untuk menghadiri sebuah pernikahan. Google Maps dilaporkan mengarahkan pengemudi ke jembatan yang belum selesai, yang memiliki bagian yang runtuh karena kerusakan banjir sebelumnya. Jembatan itu tidak memiliki penghalang atau rambu peringatan.

Empat teknisi telah ditahan polisi terkait dengan kecelakaan itu, kantor berita PTI melaporkan pada Senin, (25/11/2024). Petugas regional Google Maps juga telah diselidiki, tambah laporan itu, sebagaimana dilansir RT.

Setelah insiden itu, departemen kota telah diperintahkan untuk memeriksa semua jalan dan jembatan di daerah tersebut untuk mencegah kejadian serupa.

Pemerintah setempat mengklaim bahwa sebagian jembatan telah hancur akibat banjir awal tahun ini. Namun, perubahan ini belum diperbarui dalam sistem navigasi, menurut petugas polisi Faridpur Ashutosh Shivam, seperti dilansir Hindustan Times.

Sementara itu, juru bicara Google menyampaikan belasungkawa dan mengonfirmasi kerja sama perusahaan dalam penyelidikan tersebut. "Simpati terdalam kami sampaikan kepada keluarga korban. Kami bekerja sama erat dengan pihak berwenang dan memberikan dukungan untuk menyelidiki masalah ini," kata juru bicara itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185058//nano_banana_pro-skwS_large.jpg
Google Luncurkan Fitur AI Pembuatan Gambar Nano Banana Pro, Berbasis Model Gemini 3 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184472//google_mengumumkan_gemini_3-Aybt_large.jpg
Google Luncurkan Gemini 3.0, Diklaim sebagai Model AI Paling Cerdas dengan Penalaran Mirip Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184335//ilustrasi-KAbh_large.jpeg
CEO Google Peringatkan Agar Jangan Terlalu Percaya pada AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184158//ilustrasi-9ZL6_large.jpeg
Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183964//bom_mobil-JQdm_large.jpg
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement