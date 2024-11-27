Xiaomi Kembangkan Chip Buatan Sendiri, Bakal Diluncurkan 2025

BEIJING - Xiaomi telah dilaporkan tengah mengembangkan chipset buatannya sendiri, yang merupakan langkah untuk mengurangi ketergantungan pada Qualcomm dan MediaTek. Produksi massal chip tersebut tampaknya akan dimulai tahun depan dan ponsel pertama yang menggunakan chipset tersebut juga akan diluncurkan pada 2025.

Pejabat China telah meminta perusahaan lokal untuk mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi asing sebanyak mungkin, dan Xiaomi tampaknya telah menerima pesan tersebut dengan lantang dan jelas.

Tentu saja, masih harus dilihat bagaimana chip tersebut akan diposisikan dan di bagian pasar mana ia akan digunakan. Dan tentu saja, seberapa baik kinerjanya dibandingkan dengan penawaran pesaing dari Qualcomm dan MediaTek.

Sayangnya laporan ini tidak memberi lebih banyak informasi, jadi kita harus menunggu lebih banyak detail untuk diungkapkan, baik secara resmi maupun melalui rumor lainnya. Xiaomi berencana untuk berinvestasi sekira 30 miliar yuan (sekira Rp65,8 triliun) dalam R&D pada 2025, naik dari 24 miliar yuan (Rp52,6 triliun) tahun ini. Chip baru tersebut tidak diragukan lagi akan menghabiskan sebagian dari itu.

(Rahman Asmardika)