Peneliti Sukses Identifikasi Spesies Baru Dinosaurus Raksasa Nenek Moyang T-Rex

PARA peneliti telah mengidentifikasi predator prasejarah baru yang memiliki ukuran jauh melebihi dinosaurus terkenal, Tyrannosaurus Rex. Mahkluk yang dinamakan Ulughbegasaurus ini diyakini hidup antara 80 hingga 90 juta tahun lalu dan berkuasa sebagai predator puncak (apex predator) jauh sebelum munculnya T-Rex.

Dilansir Newsweek, Ulughbegasaurus memilki panjang 7,5 hingga 8 meter dan berat sekira 1 ton. Ukuran Ulughbegasaurus yang luar biasa ini menjadikannya tidak memiliki banyak saingan di puncak rantai makanan saat itu.

Penelitian oleh ahli paleontologi, termasuk para ahli dari University of Calgary Darla Zelenitsky dan Kohei Tanaka, menunjukkan bahwa Ulughbegasaurus adalah pemain kunci dalam membentuk rantai makanan.

Predator Puncak

Ukuran dan kekuatan dinosaurus ini kemungkinan besar membuat tyrannosaurus yang lebih kecil tetap terkendali. Sebagai predator puncak, Ulughbegasaurus akan mendominasi lingkungannya, memaksa spesies yang lebih kecil ke dalam peran sekunder.

Selain ukurannya, Ulughbegasaurus memiliki senjata hebat lainnya: giginya yang seperti pisau. Bentuk gigi fosilnya menunjukkan bahwa dinosaurus ini adalah predator yang terampil, yang mampu mengiris daging dengan mudah.

Ahli paleontologi sering mengandalkan gigi makhluk purba untuk memahami kebiasaan makan mereka, dan gigi ini menunjukkan serangan yang ganas dan tajam. Dipercayai bahwa kepunahan Ulughbegasaurus membuka pintu bagi Tyrannosaurus untuk mendominasi Asia dan Amerika Utara, yang akhirnya berevolusi menjadi T-Rex yang dominan.