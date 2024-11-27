Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Perkenalkan 2 Motor Listrik Baru Berjarak Tempuh Tinggi, Bakal Meluncur 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |20:12 WIB
Honda Perkenalkan 2 Motor Listrik Baru Berjarak Tempuh Tinggi, Bakal Meluncur 2025
Honda ACTIVA E. (Foto: Honda Global)
A
A
A

JAKARTA – Dalam upaya mencapai tujuan netralitas karbon yang ditetapkan perusahaan, Honda telah meluncurkan berbagai produk kendaraan ramah lingkungan, termasuk beragam model motor listrik. Untuk lebih mendorong tujuan tersebut, brand asal Jepang itu kembali memperkenalkan model motor listrik baru.

Hingga saat ini Honda telah meluncurkan empat model motor listrik di Indonesia, yaitu EM1 e:, EM1 e: Plus, ICON e:, dan CUV e:. Model tersebut dibawa ke Indonesia karena dianggap cocok digunakan di daerah perkotaan.

Kini Honda Global kembali meluncurkan dua model motor listirk baru yang akan mengaspal di daerah perkotaan India. Dua model baru yang diluncurkan adalah ACTIVA e: dengan model baterai swap dan QC1 dengan baterai tanam.

ACTIVA e: dapat menggendong dua baterai sekaligus berkat ruang bagasi yang luas. Pembekalan tersebut diklaim dapat membuatnya berjalan sejauh 102 kilometer dalam sekali pengisian daya baterai penuh.

Motor listrik ini dibekali dengan tiga mode berkendara, yakni Standard, Sport, dan ECON. ACTIVA e: dijadwalkan mulai dijual di tiga kota besar di India, seperti Bengaluru, Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi, dan Mumbai pada musim semi 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
