Tinggalkan LK21! Ini Daftar Link Pengganti yang Aman dan Pastinya Sub Indo

JAKARTA – Situs-situs streaming film ilegal seperti LK21 sudah terlalu banyak digunakan oleh pengguna internet lantaran menawarkan berbagai film secara gratis tanpa mengetahui kerugian yang diciptakan ketika mengakses situs-situs tersebut.

Pengguna kini sudah tidak perlu lagi mengakses situs-situs serupa seperti LK21 untuk sekadar menonton film dan serial secara online. Sekarang sudah banyak tersedia juga platform dan situs untuk streaming film yang aman dan tersedia subtitle bahasa Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pihak terkait yaitu Kominfo, sudah menutup akses link ilegal terhitung mulai awal tahun 2020. Karena link ilegal semacam LK21, IndoXXI, dan lain sebagainya dianggap merugikan dan melanggar hak cipta dari pihak rumah produksi film dan series.

Selain itu, kerugian lain yang ditimbulkan dari mengakses link ilegal tersebut adalah kerugian pada perangkat yang digunakan. Dengan tampilan halaman pada situs ilegal yang berisi banyak sekali iklan yang menganggu, mungkin saja terdapat virus atau malware yang siap merusak sistem pada perangkat yang digunakan.

Untuk menghindari kerugian yang akan terjadi ketika terus-menerus mengakses dan menggunakan situs dari link-link ilegal tersebut, pengguna harus beralih ke platform dan situs streaming film yang aman dan legal.

Terdapat banyak situs dan platform yang legal dan tentunya aman untuk dikunjungi saat ingin menonton film kegemaran. Tidak ketinggalan dengan pilihan subtitle bahasa Indonesia yang mendukung kenyamanan saat menontonnya.