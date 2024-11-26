Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Taiwan Alami 15.000 Serangan SIber Tiap Detik, 4 Kali Lebih Banyak dari Rata-Rata Negara Dunia

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |18:22 WIB
Taiwan Alami 15.000 Serangan SIber Tiap Detik, 4 Kali Lebih Banyak dari Rata-Rata Negara Dunia
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Taiwan mengalami serangan siber empat kali lebih banyak dibandingkan rata-rata negara di dunia. Hal ini terungkap dari komentar ynag disampaikan pejabat pulau tersebut pada awal pekan ini.

Berbicara di acara Hari Industri Keamanan Informasi CYBERDAY 2024 di Tainan, Menteri Digital Huang Yen-nun mengungkapkan bahwa Taiwan mengalami sekira 15.000 serangan siber per detik, empat kali lebih banyak dari rata-rata negara dunia.

Angka yang besar ini menjadikan Taiwan sebagai salah satu negara sasaran serangan siber terbanyak di dunia. Pihak berwenang dan terkait telah menyadari buruknya situasi ini dan secara aktif meningkatkan keamanan siber.

Lantas apa yang menyebabkan Taiwan mengalami begitu banyak serangan siber?

Jika dilihat dari segi geopolitik, Taiwan dikenal sebagai potential flashpoint atau titik nyala yang potensial untuk konflik militer yang besar di wilayah Asia. Banyak dari armada perang, seperti pesawat dan kapal yang mengintai di sekitar Taiwan tetapi sejauh ini belum ada insiden serius yang terjadi akan hal tersebut.

Saat ini, Taiwan dipandang sebagai “zona perang tingkat pertama” di dunia maya atau yang berkaitan dengan siber. Untuk mengatasi permasalahan yang serius ini, pihak pemerintah Taiwan mengambil langkah dengan membentuk badan khusus dan kementerian baru untuk mengoordinasikan keamanan siber.

Dilansir Tom’s Hardware, pemerintah Taiwan dilaporkan telah mengarahkan Biro Keamanan Nasional untuk mendirikan pusat respons keamanan siber nasional dengan memanfaatkan Badan Intelijen Utama Negara untuk mengamankan data di Taiwan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185520//menteri_pertahanan_jepang_shinjiro_koizumi-iJ4A_large.jpg
Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184036//ilustrasi-IkBZ_large.jpg
Anthropic Klaim Hacker China Gunakan Sistem AI untuk Serangan Siber Skala Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181398//ilustrasi-8DNZ_large.jpeg
Laporan CrowdStrike Ungkap Lonjakan Serangan Ransomware Berbasis AI di Asia Pasifik dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180315//basreng-bXIQ_large.jpg
BPOM Taiwan Temukan Basreng Indonesia Mengandung Pengawet Berlebihan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/16/3179246//ilustrasi-cJyR_large.jpeg
Hadapi Ancaman Siber, Norton Gandeng Mitra Lokal Perkuat Solusi Keamanan Digital di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement