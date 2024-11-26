Zeekr Kenalkan 2 Mobil Listrik Premium Seri X dan 009, Harganya Rp2 Miliaran

JAKARTA – Zeekr memperkenalkan 2 mobil listrik premium sekaligus pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Keduanya adalah Zeekr X dan Zeekr 009.

Brand mobil premium asal China, Zeekr, masuk ke Indonesia melalui Premium Auto Prima, selaku agen tunggal pemegang merek.

Regional Head of Southeast Asia, ZEEKR Intelligent Technology, Alex Bao Zhuangfei mengatakan, pihaknya senang melihat minat yang semakin berkembang terhadap kendaraan listrik di Indonesia.

"Kami yakin pasar EV di sini akan terus berkembang pesat. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan ini. Kami percaya Zeekr akan disambut dengan antusias oleh konsumen Indonesia," tuturnya di arena GJAW 2024, Tangerang.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Premium Auto Prima, Temmy Wiradjaja, senang dipercaya oleh Zeekr untuk mengembangkan dan memasarkan kendaraan BEV mewah Zeekr di Indonesia.

Zeekr 009 di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

"Kami yakin bahwa Zeekr akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan kualitas premium dan teknologi mutakhir," tuturnya.

Zeekr memperkenalkan 2 model mobil listrik premium, yaitu Zeekr X dan Zeekr 009.

Zeekr X merupakan SUV mewah dengan dimensi eksterior yang kompak. Zeekr X dilengkapi baterai lithium-ion 66 kWh yang menawarkan jarak tempuh hingga 440 km (WLTP) / 540 km (NEDC) dengan sekali pengisian daya. Sistem pengisian cepat DC (150 kW) dapat mengisi ulang baterai dari 10-80% dalam waktu 30 menit.