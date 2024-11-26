Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Swift Baru Tak Kunjung Meluncur di Indonesia, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |14:16 WIB
Suzuki Swift Baru Tak Kunjung Meluncur di Indonesia, Ini Alasannya
Suzuki Swift generasi terbaru sudah meluncur di India (Cardekho)
JAKARTA - Suzuki Swift generasi terbaru sudah meluncur di India sejak Mei 2024. Mobil hatchback ini dibekali dengan sejumlah fitur terbaru. Namun, kenapa Swift baru melum juga meluncur di Indonesia?

Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel, mengatakan saat ini pihaknya belum berencana membawa Suzuki Swift generasi terbaru ke Indonesia. Pasalnya, hasil survei mengungkapkan selera konsumen Suzuki di Indonesia saat ini sudah berbeda.

"Kalau bisa dibilang, pasti kita memiliki ketertarikan, karena Swift memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Cuma kita tidak bisa dipungkiri bahwa preferensi konsumen saat ini sudah lebih sedikit berbeda dibandingkan dulu," kata Harold di arena GJAW 2024, Tangerang, belum lama ini.

Harold menyampaikan, Suzuki saat ini fokus memasarkan Baleno ketimbang Swift. Pasalnya, Baleno memiliki ruang kabin yang lebih luas dan itu preferensi utama calon konsumen saat memilih sebuah mobil.

"Komposisi dimensi Baleno dan Swift kan tidak terlalu banyak berbeda. Tapi interiornya itu lebih lega si Baleno, dan konsumen di segmen hatchback itu lebih preferable untuk kabin yang lebih lowong, kabin yang lebih luas. Sehingga itu menjadi salah satu keputusan yang menguatkan, kenapa kita lebih mengedepankan Baleno ketimbang Swift," ujarnya.

 

