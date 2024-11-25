Sukseskan Pilkada 2024, XL Axiata Pastikan Konektivitas Lancar di Seluruh Indonesia

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menyiapkan jaringan untuk mengantisipasi terjadi lonjakan trafik data selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilakukan secara serentak di 37 Provinsi. Kesiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatknya aktivitas digital yang dilakukan selama Pilkada 2024 berlangsung.

XL Axiata berupaya memastikan para pelanggan bisa mengakses layanan telekomunikasi dan data selama proses pencoblosan dan aktivitas terkait lainnya sekitar tanggal 27 November 2024. Jaringan berkualitas yang disiapkan XL Axiata merupakan bagian dari upaya peningkatan jaringan dan pengalaman pelanggan yang terus-menerus dilaksanakan oleh XL Axiata di sepanjang tahun.

Jaringan XL Axiata telah menjangkau total sekitar 5.262 kecamatan dan sekitar 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, “sebagai bagian dari komitmen kami mendukung proses demokrasi di Indonesia, XL Axiata telah sepenuhnya mempersiapkan jaringan yang andal untuk menjamin kelancaran komunikasi selama Pilkada 2024. Dengan infrastruktur yang kuat dan tim berpengalaman, kami optimistis dapat memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat di seluruh Indonesia."



Gede menambahkan, perkiraan selama Pilkada 2024 serentak tersebut akan terjadi peningkatan trafik sekitar 8%-15% dibandingkan kondisi normal hari biasa. Petugas dan tim jaringan XL Axiata akan siap siaga (standby) di lapangan maupun dari pusat pemantauan Customer Experience & Service Operation Center (CE&SOC) milik XL Axiata di Jakarta. Antisipasi jika terjadi kondisi darurat juga sudah disiapkan untuk memastikan jaringan yang berkualitas.

XL Axiata berharap dengan persiapan yang matang, masyarakat dapat menjalankan hak suaranya dengan lancar dan aman.