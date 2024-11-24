Advertisement
OpenAI Berencana Kembangkan Web Browser AI untuk Saingi Google Chrome

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |21:37 WIB
JAKARTA - OpenAI dikabarkan berencana untuk membangun peramban web (web browser) asli yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Menurut sebuah laporan, perusahaan AI tersebut berencana untuk menyaingi Google Chrome dengan platform perambannya dan telah mulai mendiskusikan rencananya dengan beberapa pengembang situs web dan aplikasi.

Secara terpisah, OpenAI dikabarkan juga sedang berdiskusi dengan Samsung untuk mengintegrasikan fitur AI-nya ke dalam perangkat Samsung. Perkembangan ini, selain fitur SearchGPT yang baru saja dirilis, dapat membuat OpenAI bersaing dengan Google di beberapa bidang.

Sebuah laporan di The Information yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini menjelaskan beberapa rencana OpenAI untuk mengembangkan peramban web asli yang dapat diintegrasikan dengan ChatGPT untuk menawarkan pengalaman yang didukung AI kepada pengguna, menurut publikasi tersebut, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

OpenAI dilaporkan telah berbicara dengan beberapa pengembang situs web dan aplikasi seperti Condé Nast, Redfin, Eventbrite, dan Priceline untuk membangun peramban web tersebut. Diskusi tersebut dilaporkan juga mencakup kesepakatan untuk mendukung fitur pencarian untuk situs web perjalanan, makanan, real estat, dan ritel. Yang terakhir diyakini untuk memperluas fungsionalitas SearchGPT.

Laporan tersebut juga menyoroti dua alasan lagi mengapa perusahaan AI tersebut mempertimbangkan untuk membangun perambannya sendiri. Pertama, OpenAI ingin mengendalikan gerbang utama yang digunakan orang untuk menggunakan web guna meningkatkan basis pengguna ChatGPT. Kedua, perusahaan tersebut dikabarkan akan segera merilis fitur yang dijuluki 'Operator' — agen AI yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rumit di web. Perusahaan tersebut tidak ingin bergantung pada peramban pihak ketiga untuk memberikan izin kepada agen AI tersebut.

 

