SPECIAL REPORT: Nasib Apple di Indonesia

JAKARTA – Nasib Apple di Indonesia menjadi pertanyaan setelah pemerintah pada September melarang penjualan produk-produk dari raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu, termasuk smartphone terbarunya, iPhone 16, di Tanah Air. Langkah ini diambil pemerintah terkait janji investasi Apple dan belum terpenuhinya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) iPhone 16.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Indonesia telah memberi keleluasaan kepada Apple untuk bisa memenuhi kewajiban TKDN, salah satunya dengan memberi alternatif penilaian TKDN dihitung dari investasi inovasi.

Investasi Apple

"(Terkait kewajiban TKDN) Kami rumuskan, tiga alternatif untuk mereka atau produsen mendapatkan nilai TKDN. Yang pertama sebut saja melalui pendekatan hardware, dan kedua bisa melalui pendekatan software," jelas Agus di DPR pada 13 November 2024.

"Yang ketiga, ini khusus untuk kasus Apple kita harus mengeluarkan kebijakan ini, di mana penilaian TKDN dihitung dari investasi inovasi. Dan ini, berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Apple untuk bagaimana dia bisa memenuhi kewajiban TKDN," lanjutnya.

Penilaian inovasi inilah yang dipilih Apple dengan pembangunan Apple Academy di tiga lokasi, yaitu Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. Namun, setelah melalui audit, nyatanya ada kekurangan investasi yang belum dipenuhi Apple sehingga pemerintah masih melarang penjualan iPhone 16.

Menurut Menperin, komitmen investasi Apple di Indonesia disetujui sebesar Rp1,7 triliun, yang sebenarnya kecil dibandingkan jumlah penjualan Apple yang mencapai Rp30 triliun. Namun, sampai 2024, Apple baru menginvestasikan USD95 juta atau sekira Rp1,5 triliun di Indonesia, yang beraryi masih ada kekurangan sebesar sekira Rp200 miliar.