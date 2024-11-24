5 Cara Gampang Nonton Video Viral di Yandex Ru Browser Jepang Semua Film 2024 HD Anti Blokir

JAKARTA - Cara gampang nonton video viral di Yandex menarik diketahui. Mesin pencari Yandex sebenarnya kurang direkomendasikan untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Sebab, loading pencarian Yandex masih terkesan lama.

Mesin pencari Yandex masih mempunyai kemungkinan besar untuk terserang virus atau malware. Algoritma pencarian Yandex juga belum dapat menyaingi Google. Anda juga harus memahami bagaimana data Anda akan dikelola dan disimpan oleh Yandex.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (24/11/2024), Okezone telah merangkum cara gampang nonton video viral di Yandex, sebagai berikut.

Cara Gampang Nonton Video Viral di Yandex

1. Melalui Aplikasi Google Chrome

Langkah pertama adalah dengan membuka Google Chrome dan ketik `yandex.com` di bilah alamat. Setelah itu, masuk ke halaman utama Yandex. Masukkan kata kunci video yang ingin Anda tonton di kolom pencarian dan pilih videonya.

2. Melalui Yandex Browser

Langkah pertama adalah dengan mengunduh aplikasi Yandex dari Play Store atau App Store. Sebelumnya, Anda bisa membuat akun untuk login. Setelah login, masuk ke halaman utama aplikasi. Masukkan kata kunci video di kolom pencarian dan pilih videonya.

3. Melalui Aplikasi Safari