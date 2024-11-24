Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penelitian Ungkap Aktvitas Manusia Buat Bumi Miring 80 Cm, Ini Dampaknya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |20:16 WIB
Penelitian Ungkap Aktvitas Manusia Buat Bumi Miring 80 Cm, Ini Dampaknya
Ilustrasi.
A
A
A

PENELITIAN mengungkapkan bahwa cara planet Bumi berputar telah mengalami perubahan mendasar yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini juga telah menyebabkan dampak yang lebih besar dari yang sebelumnya dibayangkan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters menyebutkan bahwa proses pemompaan air tanah oleh manusia telah membuat permukaan laut naik 24 inci (60 cm) dalam waktu kurang dari dua dekade dan membuat Bumi miring 31,5 inci (80 cm). Studi ini mempelajari dampak dari perubahan ini pada rotasi Bumi dan distribusi air.

“Kutub rotasi Bumi sebenarnya banyak berubah. Studi kami menunjukkan bahwa di antara penyebab terkait iklim, redistribusi air tanah sebenarnya memiliki dampak terbesar pada pergeseran kutub rotasi,” kata Ki-Weon Seo adalah seorang ahli geofisika di Universitas Nasional Seoul dan pemimpin studi ini dalam sebuah pernyataan yang dilansir Indy100.

Studi tersebut juga mempertimbangkan dampak distribusi air terhadap massa planet, dengan studi tersebut berbunyi: “Seperti menambahkan sedikit beban pada gasing yang berputar, Bumi berputar sedikit berbeda saat air bergerak.”

Penelitian ini mengidentifikasi pergerakan air dari Amerika Utara bagian barat dan India barat laut sebagai yang paling signifikan, dengan memompa air dari garis lintang tengah memiliki dampak terbesar pada rotasi Bumi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/278/3167290//ihsg-z71B_large.jpg
IHSG Rawan Terkoreksi, Cek 4 Rekomendasi Saham Cuan di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/56/3136090//bendungan_tiga_ngarai_di_hubei-GzBY_large.jpg
Saking Besarnya, Bangunan Raksasa di China Ini Mengubah Rotasi dan Menambah Panjang Waktu di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/56/3127441//ilustrasi-xQ0w_large.jpg
Berapa Usia Bumi yang Kita Tinggali? Ini Jawaban dan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/320/3116140//air_minum-Wb76_large.jpg
Tarif Air Bersih di Rumah Tangga Bakal Ditetapkan di Atas Rp8.000 per Kubik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102648//air-BfAn_large.jpg
Jakarta Terancam Tenggelam, Izin Baru Pemanfaatan Air Tanah Bakal Distop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102632//kota-t3s2_large.jpg
Daftar Wilayah yang Krisis Air Tanah dari Jakarta hingga Bali
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement